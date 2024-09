Pasquale Manna torna su Tiktok dopo sequestro autosalone: "Non potete buttarmi giù"

(Adnkronos) - "Sto tornando", scrive Pasquale Manna su TikTok dopo cinque giorni di assenza dal social e dopo la notizia del sequestro, da parte dei carabinieri di Qualiano (Napoli), del suo autosalone. Un periodo lunghissimo per un tiktoker seguito come lui e abituato a pubblicare anche più video al giorno: Pasquale Manna infatti è un rivenditore popolarissimo sui social, in particolare su TikTok, per il suo stile 'urlato' e i siparietti con cui commercializza le automobili in esposizione.

"Ragazzi non credete a troppe cose. Voi mi conoscete e sapete che sono una persona seria", dice, rompendo il silenzio social. "Per il momento - spiega - sono in Albania per i denti…. Mi date il tempo di tornare? Io vi aspetto mercoledì con i nuovi arrivi e faró sempre i miei soliti video".

Nell'ultimo video pubblicato sul social, prima della notizia del sequestro, Manna aveva una valigia e spiegava di dover andare in Albania per fare "un controllo ai denti" e che per questo motivo il suo autosalone - ormai famosissimo su TikTok - sarebbe rimasto chiuso. Negli stessi giorni i carabinieri hanno messo i sigilli all'intera area di 3700 metri quadrati che sorge in località Pozzo Nuovo. La struttura, costituita da capannone per rimessaggio auto, uffici e locale lavaggio veicoli, non aveva le autorizzazioni edilizie.

In questo nuovo contenuto social, Manna ringrazia chi lo ha difeso in questi giorni e dice di non vedere l'ora "di scendere in campo". "Avete già parlato troppo", scrive a chi "ha creduto di potermi buttare giù".