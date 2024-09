Grande successo per la "Pedalata del Cuore" a Savigliano: sport, salute e solidarietà

Grande successo della ‘Pedalata del cuore’ che si è svolta ieri, domenica 22 settembre, a Savigliano con le due tappe di Moretta e Saluzzo.

A questa edizione oltre alle tradizionali visite mediche, inerenti a infarto miocardico e all’ictus cerebrale si è aggiunto il check oculistico.

Moltissimi i Saviglianesi, ma anche molti ciclisti che provenivano da altre città e paesi, hanno partecipato unito all’iniziativa organizzata dagli Amici dell’Ospedale Santissima Annunziata di Savigliano assieme con Cuore in mente Aps e alla Pro loco di Savigliano.

La decima edizione della cicloturistica di 68 chilometri che ha attraversato la pianura saviglianese e saluzzese ha avuto una grande risposta da parte di tutto il territorio: del distretto Fossano, Savigliano, Saluzzo.

Quest’anno, la cicloturistica ha percorso la zona nord ovest del territorio dell’Asl Cn1 toccando i comuni di pianura che fanno parte dell'associazione Octavia e il Saluzzese.

Tanti anche coloro che hanno preso parte alle visite oculistiche nella postazione mobile di Oculistica in piazza Santarosa a Savigliano, mentre a Moretta e Saluzzo si sono svolte le visite cardiologiche per la prevenzione dell’infarto miocardico e ictus cerebrale.

Il via alla cicloturistica è stato dato alle 9 dal sindaco di Savigliano Antonello Portera in piazza Santarosa da dove mezz’ora dopo è partita ‘Bicincittà’ la pedalata più breve di 25 chilometri a cui ha dato il via il sindaco di Marene Alberto Deninotti.

Bicincittà, che ha visto la partecipazione di molte famiglie con bambini, si è svolta nella campagna saviglianese dove è stata visitata la fattoria didattica dell’ azienda agricola dei Fratelli Bertola a Marene

Tanti i partecipanti: 200 gli iscritti iscritti alla pedalata per cicloamatori, mentre 110 per ‘Bicincittà’, percorso corto di 20 chilometri dedicato famiglie.

Tutti i ‘pedalatori solidali’ hanno ricevuto un ricco pacco gara preparato grazie ai numerosi sponsor che hanno donato i prodotti.

Sempre a fini benefici è stata organizzata una lotteria con 225 premi.

Sono state 130 le viste, i colloqui e gli eco doppler di prevenzione con il personale medico.

Altrettante visite di prevenzione oculistica molto apprezzate dalla popolazione effettuate grazie ai camper medici posizionati in piazza Santarosa a Savigliano.

Oltre 50 visite cardiologiche a Saluzzo ed un’ottantina a Moretta dove ci sono state le due tappe lungo i 68 chilometri percorsi dalla cicloturistica della Pedalata del Cuore.

La cifra raccolta si aggira sui 7 mila euro, che l’associazione Amici dell’Ospedale Santissima annunziata di Savigliano devolverà al nosocomio cittadino.

La pedalata si è conclusa con il pranzo in amicizia, preparato dal gruppo degli Alpini di Savigliano e dalla Pro Loco, sotto l’Ala polifunzionale di piazza del Popolo, a cui hanno preso parte 200 persone.

L’iniziativa ha avuto un prologo musicale nella serata di sabato 21 settembre con un concerto dell’orchestra Topo Band costituita da volontari che partecipano ad eventi benefici o caritatevoli.

Grande successo di pubblico con più di 200 persone che hanno particolarmente apprezzato le musiche anni ’60 -’70 e ‘80 e la parodia dei brani tratti dal film Blues Brother.

Gli organizzatori della Pedalata del cuore desiderano ringraziare agli amici della Topo Band il cui concerto è stato sponsorizzato dalla Società di Mutuo soccorso di Savigliano.

“Un grazie particolare – dice Valerio Maccagno, presidente degli Amici dell’Ospedale SS. Annunziata di Savigliano - va a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento contribuendo al successo di questa decima edizione della Pedalata del Cuore a partire proprio dai membri della nostra associazione che si sono occupati della parte organizzativa e burocratica assieme al mio predecessore Francesco Villois.

Inoltre all’Asl Cn1 in particolare alla SC di Cardiologia e Neurologia per il personale medico e al primario dottor Michele De Benedictis ed all’equipe del dottor Marco Leto primario del reparto di Oculistica.

A ‘Cuore in mente’ per l’organizzazione dei colloqui medici in particolare al Primario emerito dottor Baldassarre Doronzo e al dottor Pasquale Portolese che ha diretto le visite a Moretta.

Grazie anche a Domenico Filippi per la definizione dei percorsi e a Edoardo Busso per la conduzione della cicloturistica.

Tutte queste persone assieme ai partecipanti, ai volontari, alle forze dell'ordine, e ai Comuni in cui si è svolta la pedalata assieme a molti altri, hanno fatto sì che il motto degli Amici dell’Ospedale che recita ‘Aiutateci ad aiutare’ sia ancora una volta diventato realtà.

Come associazione – conclude Maccagno - proseguiremo nella nostra mission di raccogliere fondi per sostenere la sanità territoriale ed il futuro nuovo ospedale come indicato dai sindaci del territorio ed avviato dalla regione Piemonte. Nell’attesa continueremo a supportare l’implementazione ed il potenziamento delle indispensabili strutture sanitarie al SS. Annunziata, che resta, in attesa della realizzazione del nuovo l’Ospedale cardine del territorio come DEA di I° Livello”.

Gli organizzatori desiderano inoltre ringraziare i partner storici: Alstom Savigliano ed la palestra Open Space, la Pro loco e la Società di Mutuo soccorso di Savigliano

La vicesindaca di Moretta Emanuela Bussi, all’assessore allo Sport del Comune di Saluzzo Enrico Falda e l’assessore al Turismo Fabio Donato di Marene.

La Croce Rossa di Savigliano per la disponibilità delle ambulanze e dell’ambulatorio mobile e l’Unione Italiana Nazionale Ciechi ed ipovedenti per gli ambulatori mobili.

La sezione Avis di Savigliano presente con un proprio stand.

Lo studio Un Locked: Osteopatia, nutrizionista e personal training, presente con un proprio stand.

L’azienda agricola F.lli Bertola per la visita alla fattoria didattica tappa di Bicincittà a Marene

Si ringraziano le Città di Savigliano, Moretta e Saluzzo in particolare ai Vigili urbani, gli uffici tecnici e turistici, la Protezione Civile.

Gli uffici turismo e manifestazioni di Savigliano, in particolare all’assessore al turismo Roberto Giorsino, Roberta Testa e Laura Mellano.

E Michele Tavella per la sua collaborazione.

Si ringraziano inoltre la Banca CrSavigliano e la Fondazione CrSavigliano e tutte le aziende che hanno fornito i prodotti per i pacchi gara e per il pranzo.