Gli avrebbe rotto un dito perché "ce l'ha con quelli che parcheggiano sul posto dei disabili": a processo

“Ha da ridire su tutte le macchine che posteggiano sul parcheggio degli invalidi quando c’è una piazza libera piena di parcheggi”. Sarebbe questo, come spiegato da un amico in comune, il motivo per cui G.A., imputato di fronte al tribunale di Cuneo per lesioni, avrebbe rotto un dito a G.C. che, nel febbraio 2022, parcheggiò la sua auto dove non gli sarebbe spettato.

Come raccontato al giudice dall’amico presente al momento dell'alterco, quel pomeriggio, G.A. e G.C. erano al bar Montecarlo di Caramagna Piemonte: “Ero seduto nel dehor del locale - ha iniziato a spiegare il testimone - e G.A era al bancone che stava parlando con il barista. Non sono riuscito a sentire che cosa si stessero dicendo, ma ad un certo punto ho sentito le voci che si alzavano e ho visto G.A. andare vicino a G.C. che si è alzato gesticolando. G.A. gli ha bloccato le mano e poi è intervenuto il barista”.

Stando al racconto di un altro testimone, invece, sembrerebbe che l’imputato, dopo aver sferrato un pugno a G.C., gli avesse anche rotto un dito. A testimoniare in aula anche il medico che visitò l’uomo, costituitosi parte civile nel processo contro l’imputato che, alla prossima udienza, fissata al 22 gennaio prossimo, spiegherà al giudice la sua versione.