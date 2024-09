Dal primo ottobre uno sportello di assistenza digitale a cura di Auser Cuneo e vallate

L’AUSER Cuneo e vallate organizzerà, a partire dal 1° ottobre, uno sportello di assistenza digitale presso la propria sede, in Via Negrelli 7/B a Cuneo. Tale sportello sarà aperto al pubblico tutti i martedì dalle ore 15 alle ore 17. Sarà necessario prenotarsi telefonando al numero dell’AUSER 0171.601092; il centralino è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Tale iniziativa cerca di dare una risposta all’esigenza di molte persone, con scarsa dimestichezza tecnologica, di svolgere quelle attività che prevedono sempre di più l’uso di cellulari o computer.

Con questo sportello ci rivolgiamo prevalentemente alla popolazione anziana. L’obiettivo è cercare di diminuire, per quanto possibile, il senso di inadeguatezza che porta alla svalutazione di sé stessi, all’emarginazione, all’essere più facilmente vittime di raggiri e truffe, dando al contempo la possibilità di effettuare operazioni digitali in modo più semplice. All’inizio potrà sembrare più difficile di quanto sembri ma, sapendo di poter contare sulla presenza di un esperto nel settore informatico, si potranno raggiungere livelli di “alfabetizzazione digitale” tali da consentire l’utilizzo adeguato della tecnologia. Per essere al passo coi tempi, per essere cittadini a pieno titolo l’Auser, sia a livello nazionale che locale, si pone al servizio della popolazione, specie quella più anziana e, a volte, più fragile.