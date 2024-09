Il 5 e 6 ottobre il festival della cucina popolare alpina e i sentieri del Lys

Da un’idea di La Compagnia del Buon Cammino & Terres Monviso nasce nel 2023 il Festival della Cucina Popolare Alpina. Ospiti alcune cucine - Veneto, Liguria, Valle d’Aosta, Queyras (Francia), Terre del Monviso - che da subito hanno creduto nella proposta di raccontare un territorio attraverso i suoi piatti tradizionali.

Idea buona non si ferma e mette su le gambe! Subito Jausiers, Queyras, ha deciso di proporlo nel mese di maggio e ora Issime ha scelto di continuare il fortunato percorso aggiungendo, come successo a Castellar nel mese di settembre, l’amore per il trekking e l’outdoor che davvero non devono mancare in collaborazione con il Comune di Issime.

Ecco così che, a partire da quel territorio che va dalla Valle Stura sino alla valle Infernotto, nasce un circuito di piatti, tradizioni e storie che oggi approda in Valle d’Aosta.

Il festival della Cucina Popolare Alpina - scrive Enrico Giuseppe Montanari, Sindaco di Issime - punta ad accendere i riflettori sulle ricchezze paesaggistiche e culturali di paesi di media montagna, Issime e Gaby appunto, trasformando la bellezza dei suoi alpeggi, le tante cappelle presenti sul territorio, la chiesa di San Giacomo con l’iconica facciata affrescata con il Giudizio Universale, il bellissimo Santuario di Voury in anfiteatri naturali in cui raccontare, attraverso un arte culinaria fortemente radicata, la storia di comunità che hanno fatto della lingua, della cultura e dell’architettura walser e non, un elemento identitario e ben riconoscibile.

Tutto questo davanti ad una platea di turisti provenienti dall’Italia e dall’estero che potranno conoscere e vivere i Comuni di Issime e Gaby.

Il festival vuole essere - scrive Ermanno Bressy, ideatore della kermesse - un momento di doveroso omaggio alla cucina popolare e in particolare a quella di montagna. Un riconoscimento a tutti coloro che in mezzo a mille difficoltà, mantengono intatta la tradizione della cucina povera, non celebrati dai media ma sicuramente apprezzati da chi vive la montagna e ne apprezza le peculiarità.

Le Terre del Monviso si propongono come punto di riferimento, spazio in cui far accadere momenti significativi che sappiano raccontare la tradizione, la cultura e le inclinazioni dei territori alpini, e non solo.

Il Calendario

Sabato 5 ottobre

Ore 9:30 - escursione accompagnata nelle frazioni di Niel e La Gruba (Gaby)

Ore 16:00 - partecipazione libera al convegno “ La montagna in cammino … il mondo del trekking”

(Salone Palatz, Gaby)

Ore 19:30 - cena con i Posti Tappa dei Sentieri del Lys - (Salone Palatz, Gaby)

Domenica 6 ottobre

Ore 9:00 - camminata Gaby-Issime con visita al Santuario di Voury e alle aziende agricole locali

A partire dalle ore 12:00 - partecipazione al Festival della Cucina Popolare Alpina (Duarf, Issime)

N.B. Offerta promozionale a partire da 75€ pers. - pernottamento in B&B presso uno dei Posti Tappa dei Sentieri del Lys - cena al Salone Palatz del 5/10

Orari e luogo incontro per le escursioni verranno confermati agli iscritti in prossimità della data

info e prenotazioni: info@sentieridellys.it