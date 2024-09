Volley Busca: buone partite in Coppa Piemonte per le squadre di Serie D

La Serie D maschile del Volley Busca disputa due buone partite contro squadre di Serie C, conquistando un set in entrambe le gare. Gli incontri, contro VBC Mondovì e Virtus Boves, si concludono entrambi con il punteggio di 2-1. Particolarmente combattuta la sfida contro Boves, che si decide solo al terzo set con un tiratissimo 29-27 in favore della squadra ospite.

«Ci aspettavamo due match difficili contro due squadre che hanno molta più esperienza di noi. Nonostante ciò, abbiamo disputato due buone partite cercando di esprimere il nostro miglior gioco. » - Carlo Ballari, capitano della Serie D Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca Maschile.

Il 1°Trofeo Mario Castellino viene vinto dal VBC Mondovì con due vittorie per 2-1 contro MC 1933 TOP Four Volley Busca e 3-0 contro Virtus Boves; viene eletto MVP della giornata Leonardo Genesio. I premi sono stati consegnati direttamente da Mario Castellino e da Anna Aimar, dirigente del Volley Busca. Oltre ai numerosi spettatori presenti sugli spalti nella giornata di ieri, anche l’assessore dello sport del Comune di Busca, Diego Bressi, ha apprezzato molto lo spettacolo tecnico.

Le ragazze della Serie D disputano un’ottima gara contro l'RS Volley Racconigi, conquistando la prima vittoria della stagione con un 2-1. Più impegnativa la seconda sfida della giornata contro la formazione di Serie C del VBC Officine Savigliano, conclusasi con una sconfitta per 3-0. Nonostante il risultato, le sensazioni sono positive in vista della prossima giornata, dove la squadra sarà pronta a dare il massimo di fronte al proprio pubblico al Palazzetto di Busca.

I ragazzi della Serie C, impegnati in trasferta a Candiolo sabato, faticano nel primo incontro contro il Volley San Paolo, subendo una sconfitta per 3-0. Decisamente migliore la seconda partita, in cui, nonostante qualche difficoltà nel secondo set, riescono a imporsi con un 2-1 contro la Serie D dell'OTS Assembly Chisola Volley.Le squadre si preparano a tornare in campo questo weekend, con tutti gli incontri previsti per sabato pomeriggio.

La Serie D femminile giocherà in casa al Palazzetto di Busca dalle ore 15:00 contro Virtus Boves e Seyes - San Secondo. La Serie C sarà invece impegnata in trasferta a Collegno, dove dalle ore 16:30 affronterà Pallavolo Santhià Stamperia Alicese e Arti Volley. I ragazzi della Serie D maschile saranno di scena a Torino, dove dalle 16:30 sfideranno Sant’Anna Volley e DM Volley Parella Torino.

Risultati seconda giornata:

Serie C maschile

Volley San Paolo - Mario Castellino TOP Four Volley Busca 3-0 (25-15/25-15/26-24)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Marino, Mapelli 14, Bertone 6, Colasanti 5, Arnaudo 5, Bellanti 4; Girardi (L1); Barberio 2, Pellegrino 4. N.e. Mastantuoni, Massa (L2).All.: Mario BarbieroII All.: Daniele Tomatis Ricezione positiva: 35%; Attacco:37%; Muri: 4; Ace: 10

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca - OTS Assembly Chisola Volley 2-1 (25-17/18-25/25-22)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Marino 1, Mapelli 14, Barberio 6, Colasanti 7, Arnaudo 9,Bellanti 3; Girardi (L1); Bertone, Pellegrino 3. N.e. Mastantuoni, Massa (L2). All.: Mario BarbieroII All.: Daniele TomatisRicezione positiva: 42%; Attacco: 39%; Muri: 7; Ace: 2 Serie D Maschile

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca - VBC Mondovì 1-2 (21-25/16-25/25-20)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Bettahi, Ballari, Chiapella, Rosati, Baldi, Sgura; Drocco (L1); Busi, Grandis, Masoero, Merola (L2). N.e. Barale, Dobrev. All.: Mario BarbieroII All.: Gianpiero Tassone

Virtus Boves - Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca2-1 (25-16/22-25/29-27)Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Bettahi, Ballari, Chiapella, Rosati, Baldi, Sgura; Drocco (L1); Grandis, Masoero. N.e. Barale, Busi, Dobrev, Merola (L2).All.: Mario BarbieroII All.: Gianpiero Tassone

Serie D Femminile

RS Volley Racconigi - Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca1-2 (24-26/18-25/25-19)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Bergia, Bertaina, Martinasso, Giraudo, Berardi, Garello; Cavallo (L1); Bollati, Bonardello, Golè, Re, Viglietti, Cassini (L2). All.: Massimo LambertiII All.: Lorenzo Lamberti

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca - VBC Officine Savigliano 0-3 (16-25/20-25/12-25)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Bergia, Bertaina, Martinasso, Giraudo, Berardi, Garello; Cavallo (L1); Bollati, Bonardello, Golè, Re, Viglietti, Cassini (L2).All.: Massimo LambertiII All.: Lorenzo Lamberti