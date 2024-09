Ancona, parte colpo pistola a guardia giurata in ospedale: donna ferita

(Adnkronos) - Un colpo accidentale è partito dalla pistola di una guardia giurata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette ad Ancona e una donna di 25 anni, in attesa di essere visitata, è rimasta ferita al braccio da alcune schegge. E' accaduto nella notte e sul posto è intervenuta la polizia. Secondo la ricostruzione della polizia, la guardia particolare giurata in servizio, uomo di origine moldava di circa 60 anni, era in stato confusionale per l'accaduto.

Inizialmente non ha saputo dire cosa fosse successo e poi ha ammesso che, mentre mostrava l'arma ad un'altra guardia lì in servizio di portierato, accidentalmente è partito dalla sua pistola un colpo.

Il colpo ha perforato una parete del gabbiotto, ha trapassato una parete di cartongesso e le schegge hanno colpito al braccio la 25enne seduta in attesa di essere visitata. La corsa del proiettile è finita nella porta tagliafuoco, dove l'ogiva si è incastrata. La donna ha riportato delle escoriazioni sull'avambraccio. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi. L'uomo è stato portato in questura e denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose mentre la pistola è stata sequestrata.