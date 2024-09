Atp Pechino, Fognini ko nelle qualificazioni. Sinner sfida Jarry al primo turno

(Adnkronos) - Nulla da fare per Fabio Fognini, l’unico italiano in gara nelle qualificazioni del torneo Atp 500 di Pechino (cemento, montepremi 3.720.165 dollari). Il 37enne di Arma di Taggia, numero 80 del mondo, è stato battuto in rimonta per 3-6, 6-2, 6-3, dopo quasi due ore e un quarto di partita, dal francese Arthur Rinderknech, numero 60 del ranking.

E' intanto stato sorteggiato il tabellone del torneo, in programma dal 26 settembre al 2 ottobre. Il campione in carica Jannik Sinner, numero 1 del mondo e prima testa di serie esordirà contro il cileno Nicolas Jarry, numero 28 del ranking Atp. In tabellone altri tre azzurri: Lorenzo Musetti: numero 6 del seeding, attende un qualificato. Poi il possibile quarto con il russo Andrey Rublev e l'ipotetica semifinale con Sinner. In tabellone, inoltre, llavio Cobolli (esordio contro il kazako Alexander Bublik) e Lorenzo Sonego (1° turno con il francese Adrian Mannarino).