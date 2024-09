Cime Tempestose, arriva un nuovo film con Margot Robbie e Jacob Elordi protagonisti

(Adnkronos) - Due delle star più amate del momento formeranno una coppia inedita nel nuovo adattamento cinematografico di 'Cime tempestose' scritto, diretto e prodotto da Emerald Fennell. Come rivela Deadline, la star di 'Barbie' Margot Robbie interpreterà Catherine Earnshaw e Jacob Elordi ('Ephoria', 'The Kissing Booth', 'Priscilla') sarà Heathcliff.

Entrambi gli attori hanno già lavorato con Fennell: Robbie infatti ha prodotto entrambi i film che la cineasta ha scritto e diretto, 'Una donna promettente' e 'Saltburn', mentre Elordi era co-protagonista, insieme a Barry Keoghan, del suo ultimo film, 'Saltburn' (interpretazione che gli è valsa due candidature ai Bafta).

Il film, tratto dal romanzo iconico di Emily Brontë, sarà prodotto da MRC e LuckyChap, che ha prodotto anche i due precedenti film di Emerald Fennell. La pre-produzione è già in corso e le riprese sono previste in Gran Bretagna per il 2025. Non è ancora stato reso noto se quanto questo nuovo adattamento sarà fedele all'opera letteraria pubblicata nel 1850, dato il taglio molto originale dato da Fennell alle sue opere precedenti.