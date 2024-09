Cuneo: nasce la partnership tra Federmanager Cuneo e OPsolution

L’accordo tra FEDERMANAGER Cuneo e OPsolution mira a offrire ai Dirigenti e ai Quadri apicali dell’industria strumenti efficaci per la ricollocazione professionale. Un programma che combina formazione e consulenza personalizzata per favorire un rapido reinserimento nel mondo del lavoro.

Una partnership per affrontare il cambiamento

In un mercato del lavoro sempre più competitivo e in rapida evoluzione, FEDERMANAGER Cuneo ha avviato una collaborazione strategica con OPsolution, società leader nel Career Management e Outplacement. L’obiettivo è fornire supporto concreto a manager e quadri apicali in cerca di nuove opportunità, accelerando i tempi di ricollocamento e migliorando le performance competitive.

I vantaggi dell’Outplacement

Il percorso di outplacement offerto da OPsolution è strutturato su misura per ogni candidato, basato su:

Bilancio delle competenze: analisi delle capacità professionali. Progetto professionale: definizione degli obiettivi di carriera. Implementazione della ricerca: supporto nella ricerca attiva di opportunità. Inserimento e monitoraggio: assistenza nelle fasi finali di integrazione in azienda.

Particolare attenzione viene garantita nella preparazione mirata, professionale e su misura del curriculum vitae, strumento informativo indispensabile per il successivo colloquio di lavoro.

Questo approccio permette ai professionisti di superare le difficoltà legate alla ricerca di lavoro, migliorando l’occupabilità e garantendo risultati concreti in tempi ridotti.

Un percorso su misura e personalizzato per dirigenti e quadri apicali

La partnership con OPsolution consente ai candidati di accedere a un servizio su misura, che va oltre la semplice risposta agli annunci di lavoro. La metodologia proposta consente di esplorare anche le opportunità nascoste del mercato del lavoro, raggiungendo posizioni non visibili attraverso i canali tradizionali.

Un percorso su misura e personalizzato per dirigenti e quadri apicali. a partnership con OPsolution consente ai candidati di accedere a un servizio su misura, che va oltre la semplice risposta agli annunci di lavoro. La metodologia proposta consente di esplorare anche le opportunità nascoste del mercato del lavoro, raggiungendo posizioni non visibili attraverso i canali tradizionali.

I vantaggi OPsplution

Tempi e risultati del ricollocamento

I risultati ottenuti nel 2023 da OPsolution sono estremamente positivi:

– 92% dei Dirigenti ricollocati entro 6 mesi;

– 90% dei Quadri apicali ricollocati nello stesso arco temporale.

Grazie a una media di 4/5 colloqui mensili, il processo di outplacement permette di ridurre significativamente i periodi di inattività, limitando le perdite economiche e facilitando il rapido rientro nel mercato del lavoro.

Superare i preconcetti e affrontare il mercato con supporto professionale

Uno degli aspetti più critici nel processo di ricollocamento è l’eliminazione dei preconcetti che possono rallentare o compromettere la ricerca di lavoro. Avere il coraggio di affidarsi a un team di professionisti certificati permette di affrontare il cambiamento con maggiore sicurezza, evitando errori che potrebbero rivelarsi dannosi a lungo termine.

Perché scegliere l’outplacement con FEDERMANAGER Cuneo e OPsolution

– Velocità: ogni mese di inattività rappresenta una perdita significativa.

– Competitività: lavorare con esperti migliora le proprie performance, proprio come avviene nello sport con i coach.

– Opportunità nascoste: molte posizioni lavorative non sono visibili pubblicamente. essere guidati da professionisti permette di accedere a ricerche non aperte.

In un mercato così competitivo, la gestione del cambiamento deve essere pianificata e supportata, per garantire risultati rapidi e soddisfacenti.

L’invito rivolto ai manager e ai quadri apicali in cerca di nuove opportunità è di mettersi in contatto con la segreteria di FEDERMANAGER Cuneo. La partnership con OPsolution rappresenta una grande occasione per affrontare il mercato del lavoro con strumenti efficaci e supporto professionale.

Non lasciate che il cambiamento vi colga impreparati: FEDERMANAGER Cuneo è pronta ad aiutarvi a costruire il vostro futuro professionale, garantendo ai propri associati, una convenzione OPsolution nel caso sia gestita direttamente dalla segreteria di FEDERMANAGER Cuneo

La convenzione è riservata agli associati e ai nuovi Soci di FEDERMANAGER Cuneo.

Informazioni e contatti

FEDERMANAGER CUNEO – VIA VITTORIO BERSEZIO, 9 – 12100 – CUNEO

L’e-mail è: segreteria.cuneo@federmanager.it

Telefono: 0171 455699

I nostri orari

Lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00

Scarica qui la brochure dei Servizi Federmanager CUNEO