Fiere, a Piacenza la prima edizione del T3-Truck Tyre Trailer

(Adnkronos) - Si terrà dal 17 al 19 ottobre prossimi nei padiglioni del Piacenza Expo la 1ª edizione del T3-Truck Tyre Trailer (acronimo di Camion, Pneumatici e Rimorchi), l’innovativa fiera italiana dedicata alle tecnologie, ai mezzi e veicoli per il trasporto stradale, pesante e leggero, agli allestimenti, ai rimorchi e ai semirimorchi, agli pneumatici e alla componentistica, i prodotti e i servizi per la filiera dei mezzi di trasporto. Ad organizzare la tre giorni, la Mediapoint&Exhibitions, azienda che si sta affermando sempre più in Italia per l’organizzazione di eventi specialistici, l’ultimo dei quali è stata la Hydrogen expo, che ha chiuso i battenti nei giorni scorsi totalizzando 200 espositori e oltre 6.000 visitatori qualificati, molti dei quali provenienti anche dal mondo dei trasporti.

"Rispondendo ad una sempre più pressante richiesta di molti clienti e visitatori delle altre nostre fiere specialistiche, tra le quali evidenziamo in modo particolare il GIS-Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali" sottolinea Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint "abbiamo deciso di organizzare questa nuova manifestazione, ritenendo che sia proprio Piacenza la location ideale per un evento dedicato ai mezzi di trasporto, essendo proprio Piacenza un centro nevralgico anche a livello europeo nei comparti della logistica e dell’autotrasporto".

Nonostante si tratti di un 'debutto' questa prima edizione del T3 si è già vista riconoscere i patrocini del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Piacenza nonché di alcune delle principali associazioni di categoria, come Anfia-Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica.

Parte integrante e imprescindibile della tre giorni piacentina del T3 sarà il palinsesto di convegni, seminari tecnici e conferenze, organizzato con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, che aggiorneranno i partecipanti sugli ultimi sviluppi tecnologici e normativi del settore.

"Come nostra consolidata tradizione” conclude Potestà “nella serata di Venerdì 18 Ottobre è in programma il T3 by Night, l’apertura serale del quartiere fieristico durante la quale gli espositori potranno incontrarsi tra loro e, ovviamente, con gli ospiti che inviteranno, gustando le golosità eno-gastronomiche piacentine, ma anche fruendo di intrattenimenti a sorpresa in un’atmosfera conviviale e rilassata".