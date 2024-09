Rota (Fai Cisl): "Ia va governata, altrimenti può diventare anche rischio per democrazie"

(Adnkronos) - "Dobbiamo governare il flusso dell'intelligenza artificiale, governarla nel miglior modo possibile. Altrimenti l'intelligenza artificiale può diventare anche un rischio per le democrazie". Così Onofrio Rota, segretario generale della Fai Cisl, intervenendo al Forum Enpaia 2024 su 'Economia e società. Scenari e prospettive', promosso dall’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura e giunto alla quinta edizione, che si tiene oggi a Roma, presso Villa Aurelia.