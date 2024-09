Triatletica Mondovì – Acqua S. Bernardo al Word Championship con Nadia Porta

Domenica 22 settembre sul classico percorso dell’ IronMan Nizza, si è disputata la finale mondiale femminile del circuito Iron Man Vinfast (gli uomini erano impegnati a Kona alle Hawaii). A questo prestigioso appuntamento internazionale, con i colori della Triatletica Mondovì, c’era anche Nadia Porta che, assieme ad altre 9 ragazze, rappresentava l’Italia nella categoria F40-44.

Per la monregalese, 75° posto di categoria e 482° assoluto su oltre 1.100 partenti in 12h43’12”, si tratta della seconda esperienza di questo tipo in quanto nel 2023 aveva già partecipato alle finali mondiali dello stesso circuito Iron sulla distanza 70.3 a Lathi in Norvegia.

Soddisfatta all’arrivo: “Il nuoto non è la mia frazione preferita, ma grazie ad un 90° tempo in bici e un 30° nella frazione run sono contenta della mia posizione, 14ª su tutte le italiane presenti”

Sabato 21 è andato in scena l’“Ironman Italia - Emilia Romagna” a Cervia, unica città italiana ad ospitare quest’anno una tappa del più blasonato, famoso e meglio organizzato circuito internazionale di triathlon. Circa 6000 atleti in rappresentanza di 98 paesi: questi gli incredibili numeri dell’evento che prevedeva nella giornata di domenica anche la gara 70.3.

A difendere i colori monregalesi una pattuglia di cinque atleti tutti finisher dopo i 3,9 km di nuoto, 180 di bici e 42 di corsa: il veterano Cristiano Garelli M50-54 conclude la sua fatica in 11h10’10” seguito dal compagno di club Corrado Basso M45-49 in 11h46’25”. Al traguardo del loro primo “iron” (e alla loro prima esperienza in un triathlon) i due giovani fratelli monregalesi Alberto ed Edoardo Boetti che hanno chiuso rispettivamente in 11h44’08” e 12h12’14” entrambi soddisfatti del loro esordio. In gara, sulla distanza 70.3, anche Maurizio Pellegrino, new entry della Triatletica Mondovì, anche lui all’esordio nella triplice disciplina, che ha pagato un po’nel finale della mezza maratona dopo aver disputato una ottima frazione di nuoto e di ciclismo: per lui un finale di 5h17’59”.

Nello stesso fine settimana, il circuito internazionale “Challenge” ha fatto tappa a Sanremo con le gare riservate alle categorie giovanili e due gare riservate agli atleti master, professionisti e non su distanza Sprint e Medio.

Ottima la partecipazione della TriAtletica Mondovì Acqua S. Bernardo con Shara Giuliano che si conferma sempre ai vertici vincendo lo sprint di categoria F3 e piazzandosi 11ª assoluta con il tempo di 1h28’29”. Medaglia di legno per Luca Turchi 4° tra gli M3 e 22° con il crono di 1h17’17”; Alex Bottero continua la sua crescita chiudendo con il terzo posto di categoria S3 e 36° assoluto in 1h23’01”; Mauro Burzio chiude con il tempo di 1h29’37” e 9° di cat M2 e Carlo Cavanna, nonostante la poca esperienza nel triathlon, conclude una buona prova con il tempo di 1h32’28” (80° assoluto e 7° di categoria M1)