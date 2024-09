Usa, l'accusa in un report: "Finanziamenti a estrema destra da Amazon a Tesla e Meta"

(Adnkronos) - Amazon, Tesla, Meta, ExxonMobil, Blackstone, Vanguard, Glencore sono alcune delle mega aziende che, secondo un rapporto dell'International Trade Union Confederation (Ituc) operano per indebolire la democrazia nel mondo, finanziando movimenti politici di estrema destra, acuendo la crisi del clima e violando i diritti sindacali e umani. Le aziende citate non solo le uniche. Ce ne sono molte altre fra le società pubbliche in Russia, Cina e Arabia saudita, contractor militari privati o start up tecnologiche anti regolamentazioni.

Amazon, la creatura di Jezz Bezos che è quinto datore di lavoro al mondo, principale piattaforma di vendite online e di servizi cloud, ha un impatto profondo sulle imprese e sulle comunità in cui opera. "La compagnia si è fatta notare per le sue attività antisindacali, per i bassi salari erogati ai suoi dipendenti in svariati continenti, per il monopolio del commercio online, per le emissioni di anidride carbonica nei suoi data center, per l'evasione fiscale e per le attività di lobbying a livello nazionale e internazionale", denuncia il rapporto. Ma ha anche finanziato gli sforzi di gruppi politici dell'estrema destra per indebolire i diritti delle donne e le norme anti trust. I siti di vendita sono usati da gruppi estremisti per raccogliere fonti e vendere prodotti.

Tesla di Elon Musk ha una politica anti sindacale negli Stati Uniti, in Germania e in Svezia. Violazioni dei diritti umani lungo la sua catena di rifornimento. E l'opposizione espressa da Elon Musk contro i sindacati e la democrazia. Il supporto per Donald Trump negli Usa, Javier Milei in Argentina e Narendra Modi in India. Meta di Mark Zuckerberg consente la propaganda dell'estrema destra e ai gruppi di usare la sua piattaforma per raccogliere sostenitori e supporto negli Stati Uniti e all'estero.

Glencore è stata inclusa nel rapporto per il suo ruolo nel finanziare campagne in tutto il mondo contro le comunità e gli attivisti indigeni. Blackstone, la compagnia di private equity di Stephen Schwarzman, il miliardario sostenitore di Trump, viene citata per il suo ruolo nel finanziare movimenti politici dell'estrema destra, investimenti in progetti di combustibili fossili e deforestazione in Amazzonia. "La rete di Blackstone ha speso decine di milioni di dollari per sostenere politici e forze politiche che promettono di prevenire o eliminare le regolamentazioni che possono renderla perseguibile".