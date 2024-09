'Vermiglio' di Delpero rappresenterà l'Italia agli Oscar

(Adnkronos) -

'Vermiglio' di Maura Delpero è il film che rappresenterà l'Italia alla 97esima edizione degli Academy Award, nella selezione per la categoria 'Miglior film internazionale', "per la sua capacità di raccontare l'Italia rurale del passato, i cui sentimenti e temi vengono resi universali e attuali". Il film Leone d'argento all'ultima Mostra del Cinema di Venezia concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 17 dicembre.

La pellicola di Delpero ha avuto la meglio su 18 titoli. Tra questi: 'Parthenope' di Paolo Sorrentino, 'Il tempo che ci vuole' di Francesca Comencini, 'Campo di battaglia' di Gianni Amelio, 'Confidenza' di Daniele Luchetti, 'Lubo' di Giorgio Diritti, 'Gloria!' di Margherita Vicario e 'Palazzina Laf' di Michele Riondino.

L'annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 17 gennaio 2025, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 2 marzo 2025.

'Vermiglio' racconta dell'ultimo anno della Seconda guerra mondiale in una grande famiglia e di come, con l'arrivo di un soldato rifugiato, per un paradosso del destino, essa perda la pace, nel momento stesso in cui il mondo ritrova la propria.