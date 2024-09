Al via un altro cantiere PNRR: ruspe al lavoro per il nuovo impianto sportivo vicino al Palazzetto di Cuneo

Le ruspe si sono messe al lavoro per preparare lo spazio dove sorgerà, a San Rocco Castagnaretta, un nuovo impianto sportivo, in zona Palazzetto dello sport.

Obiettivo dell’intervento è costruire un impianto sportivo a supporto dell’attività che si svolge regolarmente nel Palazzetto: avere uno spazio da destinare agli allenamenti degli atleti professionisti e alle attività giovanili renderebbe il Palazzetto più libero e quindi fruibile. I costi da sostenere per gli allenamenti nella nuova struttura saranno evidentemente più contenuti dei costi odierni nella gestione della struttura del Palazzetto.

Il nuovo impianto è stato progettato con livelli prestazionali elevati, in quanto ad altezze, fondo e illuminazione. Le dimensioni (circa 1008 mq) sono adeguate per la pratica agonistica di pallavolo e pallacanestro; il fondo sarà dotato di tracciature di due campi da pallavolo trasversali, campo da basket e campo da calcio a 5. Potranno così svolgersi nella struttura anche competizioni di livello regionale di pallavolo, tornei di pallacanestro e tornei di calcetto. Si alleneranno le formazioni di serie A1 e A2 di pallavolo. Infatti, in linea con i parametri CONI e le Federazioni interessante, completano l’area sportiva spazi e servizi indispensabili, quali spogliatoi (in numero e dimensioni regolamentate), servizi, magazzini, nonché la stanza per i controlli anti-doping.

È previsto inoltre uno “spazio spettatori” con tribune che potranno ospitare fino a 240 spettatori. La struttura sarà edificata con un sistema costruttivo con componenti prefabbricati e risponderà a tutte le prescrizioni imposte dalle normative ambientali e di efficienza energetica (compreso l’impianto fotovoltaico sulla copertura).

La nuova palestra e il Palazzetto resteranno distinti e separati, con accessibilità propria.

Consegnato il 19 agosto scorso il cantiere alla ditta Fantino Costruzioni Spa, che si è aggiudicata la gara, i lavori dovranno concludersi entro il dicembre 2025, per essere riscontrati, come per tutti i progetti finanziati dal PNRR, entro il marzo 2026. Il costo dell’intervento ammonta a 4 milioni di euro, di cui 3 milioni di fondi PNRR. La progettazione è stata realizzata dallo Studio Paolo Pettene & partners.

Si tratta dell’undicesimo cantiere che parte in questi mesi grazie ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza attratti dal Comune di Cuneo.

Così l’assessore allo sport Valter Fantino: “Sono particolarmente contento per l’inizio dei lavori di questo cantiere. La struttura sportiva risponderà a un bisogno che si trascina da anni: rendere il Palazzetto fruibile più di frequente, anche durante la settimana, offrendo uno spazio alternativo adeguato agli allenamenti delle squadre di volley professioniste. La nuova struttura nasce traendo ispirazione dall’impianto PalaWanny di Firenze, inaugurato il 22 gennaio 2022 e utilizzato sportivamente dalle squadre femminili del Bisonte Firenze e Scandicci. Ci siamo quindi parametrati su uno dei migliori impianti che esistono in Italia, in termini di funzionalità, utilizzo degli spazi, prestazioni, efficienza. Tra due stagioni sarà disponibile”.