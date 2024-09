La città di Bra ospiterà i Campionati italiani a squadre di tennis in carrozzina

Sono già apparsi in città i cartelloni che annunciano dal 3 al 6 ottobre prossimi al Tennis Club Match Ball Bra il Campionato Italiano a Squadre di Tennis in Carrozzina, che sarà un’edizione da record considerato il numero dei team partecipanti, ben 15, e il livello di molti giocatori, fra cui ci sarà anche l’atleta paraolimpico Luca Arca.

Domenico Dogliani (nella foto sotto), presidente della Polisportiva Palasport Bra che gestisce il Palazzetto dello Sport di proprietà comunale e presidente onorario del Tennis Club Match Ball, lo ha annunciato con commozione, ricordando che era dal 2008 e 2009 con le finali di Seria A1 che la città non ospitava un evento tennistico così importante.

Alla conferenza stampa di presentazione, oggi mercoledì 25 settembre, erano presenti il sindaco Gianni Fogliato, l’assessore allo Sport Francesco Matera, la vicepresidente del Consiglio Comunale Bruna Sibille e il consigliere comunale delegato alle Politiche dello Sport Ettore Sanino, che hanno espresso la soddisfazione per l’assegnazione a Bra della manifestazione e si sono complimentati per il lavoro dello staff guidato da Zino Puci, che insieme a Luca Bolla ha illustrato tecnicamente le modalità di svolgimento del torneo.

Il sindaco Gianni Fogliato ha invitato i giornalisti presenti a divulgare un messaggio importante: “Dovete sottolineare soprattutto il valore educativo dello sport, veicolo di valori come la tolleranza, la relazione, l’inclusione e apportatore di benessere per i singoli e per la comunità, nonché di rispetto per tutte le differenze”.

Presente anche il delegato provinciale del Cip Remo Merlo, che ha ricordato come fu Cuneo per prima a ospitare il campionato italiano di tennis in carrozzina nel lontano 1998, e invitato Bra a osare, per organizzare tornei ancor più prestigiosi, anche a livello internazionale, considerate le ottime strutture sportive del suo centro sportivo.

Ospite gradito il giovanissimo Lorenzo Politanò. Insieme a Gabriele Maria Risso e Alessia Biodo (capitano) difenderà i colori dell’ASD Tennis Club Match Ball. Il quattordicenne liceale braidese ha conquistato a luglio il prestigioso Trofeo Kinder Under 18 a Roma e promette il massimo impegno anche contro giocatori dal ranking più alto che dovrà affrontare. Un campione in erba da tenere d’occhio.

Come anticipato dal 3 al 6 ottobre sui campi del Tennis Club Match Ball Bra si affronteranno 15 squadre per contendere ai campioni in carica del Country Club Bologna il titolo di campioni d’Italia. Le gare cominceranno alle 9 del mattino e proseguiranno per tutto il giorno, con tabellone a eliminazione diretta e tabellone di consolazione.

Per il pubblico un’occasione per assistere a uno spettacolo unico ed emozionante.