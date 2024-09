Atp Tokyo, Berrettini vince all'esordio: van de Zandschulp battuto in due set

(Adnkronos) - Parte bene il torneo di Matteo Berrettini nell'Atp 500 di Tokyo 2024. Il 28enne romano, n.45 del ranking si è imposto sull’olandese Botic van de Zandschulp in due set con il punteggio di per 6-3, 6-4 in circa un’ora e mezza. Ora Berrettini affronterà al secondo turno il vincitore della sfida tra lo statunitense Taylor Fritz, n.7 Atp e il francese Athur Fils. Subito eliminato, invece, Luciano Darderi, numero 41 Atp, battuto con un doppio 6-4 dall’argentino Mariano Navone.