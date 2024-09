Il Guardasigilli Carlo Nordio incontra l’omologa serba Maja Popovic

ROMA (ITALPRESS) - Il Guardasigilli Carlo Nordio ha ricevuto questa mattina nel suo studio in via Arenula la Ministra della Giustizia della Serbia, Maja Popovic, in visita a Roma. Al centro del colloquio, uno scambio di vedute sui i sistemi giudiziari dei due Paesi e la collaborazione nel campo della giustizia, basata sui due accordi bilaterali firmati nel 2019 relativi all'estradizione e all'assistenza giudiziaria in materia penale. Popovic ha anche illustrato i punti principali della riforma della giustizia che si sta realizzando in Serbia, richiesta per l'adesione di Belgrado ai Trattati europei.Il ministro Nordio e l'omologa Popovic si sono poi soffermati su un tema di interesse comune: la lotta al crimine organizzato transnazionale, settore nel quale la nostra Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha in essere collaborazioni efficaci con le controparti serbe per il contrasto ai fenomeni criminosi nei Balcani."La Serbia sta facendo passi in avanti molto importanti con la riforma della giustizia e anche nell'ambito del processo di adesione all'Unione Europea. La nostra comune lotta al crimine organizzato conferma le ottime relazioni fra i due Paesi che intendiamo proseguire e rafforzare per la sicurezza e il bene dei nostri concittadini", ha dichiarato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.La Ministra è a capo di una delegazione di magistrati serbi in missione di studio organizzata dal Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria di via Arenula, nell'ambito del progetto congiunto dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa "Support for implementation of the justice reform in Serbia". La delegazione si recherà anche alla Scuola superiore della magistratura e al Consiglio superiore della magistratura.- foto ufficio stampa Ministero Giustizia -(ITALPRESS).