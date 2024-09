Londra libera detenuti, ministero sbaglia: "Dovete rientrare"

(Adnkronos) - Londra libera gruppi detenuti per ridurre il sovraffollamento delle carceri. Il ministero della Giustizia britannico, però, oggi 25 settembre si accorge di aver liberato per errore 37 detenuti.

Cinque di loro sono stati rintracciati e sono tornati in cella. Mancano all'appello cinque uomini, condannati per reati che non avrebbero dovuto far scattare il beneficio. In totale, riferisce Sky News, circa 1700 detenuti hanno lasciato le carcere tra Inghilterra e Galles lo scorso 10 settembre. Un provvedimento analogo dovrebbe essere adottato ad ottobre per ridurre ulteriormente il sovraffollamento che, secondo il ministero della Giustizia, rischia di portare il sistema carcerario "al collasso".