Referendum cittadinanza, Mulè: "È propositivo, la nostra Costituzione lo esclude"

(Adnkronos) - "Leggendo il quesito referendario è chiaro secondo me che non è un referendum abrogativo. Si tratta di un referendum propositivo, escluso dalla nostra Costituzione; di una innovazione legislativa che vuole prevedere che un articolo della legge del 1992 sui figli adottati si applichi erga omnes, cioè a chiunque". Il quesito "si intesta quindi una novella normativa che non c'entra nulla con un referendum di tipo abrogativo". Ad intervenire con l'Adnkronos è il vice presidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè (Fi), sulla velocità con cui sono state raccolte le 500mila firme, anche grazie alla possibilità di sottoscrizione on-line.

"E' evidente - sottolinea - che c'è un forte interesse rispetto ad una parte politica. Il punto è che il Parlamento su certi temi deve legiferare ed evitare che si inneschi l'idea, sbagliata, che con i referendum si possano innovare le leggi". "I referendum di natura popolare non hanno questa caratteristica e si rischia di tradire quella che è una previsione costituzionale".

Come evitare l'abuso che potrebbe innescare l'on-line? "I primi a farne un uso responsabile dovrebbero essere i promotori che sanno che il referendum è uno strumento altamente democratico da usare 'cum grano salis' o si rischia di svilirlo". "Ammesso poi che venga ammesso - chiosa Mulè - il pericolo concreto è che non si raggiunga il 50+1 dei votanti, con il rischio che questo crei disaffezione allo strumento, che potrebbe apparire inflazionato, quindi abusato". Alzare il quorum è un rimedio? "Non è il tema. Ci si potrebbe riflettere poi. Potrebbe essere non un deterrente (contro gli abusi - ndr) ma uno strumento di garanzia di ulteriore responsabilità, così che ciò che arriva in Corte costituzionale sia già un quesito, sostenuto in maniera assai pesante rispetto alla partenza", conclude il vicepresidente della Camera.