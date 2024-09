Stefano De Martino vince ancora la sfida degli ascolti contro Amadeus: 'Affari tuoi' cresce, 'Chissa chi è' in calo

(Adnkronos) - Dopo l'addio di Amadeus alla Rai, Stefano De Martino prende in mano l'eredità di 'Affari tuoi' su Rai 1 e il successo di ascolti conferma un trend in crescita, nonostante il debutto di Amadeus sul Nove. La puntata di ieri, 24 settembre, ha raggiunto 5.317.000 con uno share del 25,5%; Amadeus, invece, dopo l'esordio con 'Chissà chi è' su Nove di domenica che aveva ottenuto il 5,2%, non tiene il risultato e - per quanto il paragone tra la rete ammiraglia della Rai e Nove sia arduo - registra un calo: la puntata di ieri ha intrattenuto 734.000 telespettatori con uno share del 3,6%. Su Canale 5 'Striscia la Notizia' ha invece intercettato 3.415.000 telespettatori pari a uno share del 16,4%

Per quanto riguarda il 'prime time' è Canale 5 a vincere con 'Temptation Island': 2.870.000 telespettatori e uno share del 20,7%. Secondo gradino del podio per la serie in onda su Rai1 'I Leoni di Sicilia' seguita da 2.681.000 telespettatori pari a uno share del 15,2%. Terzo posto per La7 con 'DiMartedì' che ha realizzato 1.338.000 telespettatori e uno share dell'8,2%.

Fuori dal podio su Italia1 la partita di Coppa Italia 'Torino – Empoli' ha ottenuto 1.027.000 telespettatori e uno share del 5,3% mentre su Retequattro 'È sempre Cartabianca' ha interessato 843.000 telespettatori registrando uno share del 6,17%. Su Rai2, invece, 'The Floor – Ne rimarrà solo uno' è stato seguito da 823.000 telespettatori (share del 5,1%) mentre su Tv8 'X Factor' ha conquistato 722.000 telespettatori e uno share del 4,38%. Chiudono gli ascolti del prime time Rai3 con il film 'Il sol dell’avvenire' seguito da 431.000 telespettatori (share 2,3%) e Nove con il film 'The legend of Zorro' visto da 416.000 telespettatori (share del 2,61%).