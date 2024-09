Totti star in Egitto, show a cena ma la zuppa è da brividi - Video

(Adnkronos) -

Francesco Totti sbarca in Egitto con la sua scuola calcio e viene accolto in maniera trionfale. La bandiera della Roma, come annuncia la società Modon Developments, sbarca al Cairo con la Totti Soccer School che per la prima volta approda in un paese africano. L'ex capitano giallorosso, destinato a trattenersi nella capitale egiziana qualche giorno, riceve un trattamento speciale, da superstar.

Su X, ecco in particolare un video che documenta una cena in onore del fuoriclasse. Totti è seduto a capotavola in un ristorante, davanti a una tavola imbandita con una quantità impressionante di cibo. La presentazione dell'ospite è accompagnata dal rullo di tamburi e seguita da applausi. Tutto perfetto, più o meno. L'attenzione di Totti cade sull'esibizione di una cameriera, che si destreggia tra pentole e piatti versando ripetutamente una zuppa verde da un contenitore all'altro: le cascate di minestra diventano sempre più alte davanti agli occhi dell'ex calciatore, che non riesce a nascondere l'ammirazione per le abilità tecniche della donna e, a giudicare dagli sguardi, nemmeno la perplessità per la portata che lo attende.

Su X, le espressioni dell'ex numero 10 giallorosso non passano inosservate. Cosa avrà dovuto mangiare? Alla domanda rispondono i follower egiziani. Nelle pentole c'è la molokhia, un piatto cucinato con le foglie di una pianta, il Corchorus olitorius, simile alla malva. La zuppa, a quanto pare, risulta un filino amara.