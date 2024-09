Alba: divieti di sosta per il mercato ambulante della Fiera Internazionale del Tartufo

Nelle domeniche 6, 13, 20 e 27 ottobre, dalle ore 5.00 alle ore 21.00, Alba ospiterà il mercato ambulante della 94ª Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba.

Pertanto, è istituito il divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie e piazze:

§ Corso Piave – tratto tra via Duccio Galimberti e via Dario Scaglione, con l’istituzione del doppio senso di circolazione per i soli residenti, nelle vie a senso unico che intersecano questo tratto di corso;

§ via Rossini - tra corso Piave e corso Europa;

§ via Pietro Ferrero - tra corso Piave e corso Europa;

§ via San Teobaldo - tra corso Piave e via San Lorenzo;

§ viale Vico;

§ piazza Cristo Re (davanti ai numeri civici 16 e 17);

§ corso Langhe - solo stalli di sosta e controviali;

§ corso Italia - (solo divieto di sosta);

§ piazza Michele Ferrero (esedre);

§ via Roma;

§ piazza Garibaldi;

§ piazza Cagnasso (escluso dal divieto di transito il tratto tra piazza Guglielmo Marconi e via Bosio);

§ Via Cavour;

§ Piazza San Francesco;

§ Via Sandro Toppino;

§ Piazza Pertinace;

§ Piazza Rossetti;

§ via Ospedale - tra via Micca e piazza Garibaldi;

§ Via Pertinace (tra via Bertero e piazza Pertinace).

Dai suddetti divieti di transito, sono esclusi i residenti, i veicoli di soccorso e gli autorizzati.

I commercianti con posto assegnato al mercato ambulante della Fiera, possono occupare esclusivamente il posto contrassegnato nell’autorizzazione o assegnato in spunta dagli agenti della Polizia Municipale.