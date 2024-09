Terminati i lavori e smantellato il grande cantiere di via XX Settembre, dove sorge il complesso Atlas

Dà finalmente mostra completa di sè il grande complesso Atlas costruito in via XX Settembre e nato sulle macerie del palazzo ex Ipi, venduto cinque anni fa - era il mese di settembre del 2019 - dall'ente Provincia al Gruppo Barra costruttori per oltre 5 milioni di euro.

Lavori al via a metà del 2021 e tre anni di cantiere e ponteggi per costruire un condominio di sette piani, con altri due piani sotterranei per i box auto. Sessanta gli appartamenti, oltre a spazi commerciali al piano terra. Si tratta di un complesso ad alta efficienza energetica.

Il nuovo palazzo è completato anche dai portici su via XX settembre e via Monte Zovetto.

Il progetto è dello studio cuneese Kuadra, cui è stato affidato il progetto anche del nuovo palazzo acquisito sempre dal gruppo Barra, quello in piazza Europa e corso Brunet, ex sede Ubi. Barra lo ha acquistato dalla Fondazione CRC per circa 4,3 milioni.

Dovrebbe venire completato entro il 2027. Sette piani, in totale poco meno di cinque mila metri quadri, totalmente da consolidare e bonificare dall'amianto. E da integrare in una piazza che sarà interessata da interventi di riqualificazione che ne cambieranno completamente il volto.