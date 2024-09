Motociclista cade e si fa male sul Colle San Giovanni verso Prazzo: soccorso alpino in azione

Intervento in corso in Valle Maira, nel territorio di Canosio, al colle San Giovanni, dove un motociclista, in discesa dal colle verso Prazzo, è caduto procurandosi un trauma ad un arto inferiore.



Sul posto la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico di Dronero. Al momento l'intervento è complicato dalla scarsa visibilità in zona.