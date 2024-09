“O’Zapft is!”: stappata la botte che dà il via al Paulaner Oktoberfest Cuneo [FOTO E VIDEO]

Inaugurata la 7ª edizione del “Paulaner Oktoberfest Cuneo”.

Dopo il taglio del nastro, è stato il vicesindaco del capoluogo Luca Serale ad aprire la prima botte al grido di “O’Zapft is!”.

Tra i numerosi presenti gli assessori regionali Marco Gallo e Franco Graglia, la consigliera cuneese Santina Isoardi, Giorgio Chiesa per la Camera di Commercio di Cuneo, il presidente del Parco Alpi Marittime Piermario Giordano e quello di Banca Alpi Marittime, nonché rappresentante di Confartigianato Domenico Massimino.

L'evento, sempre più fedele a quello originale bavarese, terrà banco fino a domenica 13 ottobre nell'area allestita al Palazzetto dello Sport di Cuneo.

Tutto preceduto dalla seguitissima parata inaugurale che quest'anno si è svolta nella pedonale via Roma con partenza davanti al palazzo dell’ex Curia Vescovile e arrivo in piazza Galimberti.

La parata è stata aperta dai “Kuni Kumpel”, la band bavarese ufficiale del Paulaner Oktoberfest Cuneo nata l’anno scorso da un’idea di Sidevents nell’ottica di rafforzare il legame dell’evento con il territorio. Il nome associa il termine tedesco “kumpel”, traducibile in italiano con la parola “amico”, al neologismo “kuni”, termine inventato che richiama il “coni” del dialetto piemontese: Kuni Kumpel, la prima band bavarese Made in Piemonte “Amica di Cuneo”.

A seguire una rappresentanza dei giovani in costume bavarese che lavoreranno nei 12 giorni di “Paulaner Oktoberfest Cuneo”, accompagnati dalla musica della Banda musicale di Boves, dalle performance degli sbandieratori e musici Borgo San Martino di Saluzzo con il gruppo Le Nuvole, delle majorette “The Scarlet Stars” di Peveragno e delle cheerleader dell’ASD Aster Cheer.

Nella serata inaugurale, il primo live sul palco del padiglione principale sarà un tributo al cantante degli 883 Max Pezzali con i Max Mania, mentre l’area garden sarà animata da Radio Piemonte Sound.

“Sempre animati dalla volontà di migliorare di anno in anno l’evento, ascoltando e raccogliendo consigli, suggerimenti, idee e osservazioni che ci arrivano dal pubblico e dagli addetti ai lavori – spiegano gli organizzatori della Sidevents Srl -, quest’anno abbiamo deciso di spostare la tradizionale parata inaugurale nel centro storico di Cuneo. In questo modo, oltre ad evitare di creare disagio modificando la viabilità dell’asse centrale di corso Nizza, porteremo l’evento in un’altra parte della città, rendendolo anche più raccolto e meno dispersivo. La scelta di stappare la prima botte dentro il padiglione, così come avviene all’Oktoberfest originale di Monaco di Baviera, ci ha dato modo di lanciare la grande promozione con cui regaliamo un boccale di birra da un litro a tutti coloro che prenoteranno cena nella serata dell’inaugurazione sul nostro sito www.oktoberfestcuneo.it”.

Dall'inizio della sfilata in via Roma, alle danze in piazza Galimberti, fino al taglio del nastro ed alla simpatica debacle del vicesindaco Luca Serale, che "cicca" lo stappo della botte. Ecco il film della simpatica cerimonia: