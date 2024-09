Primo mese di autogestione per la Società di Pianfei

Ha riaperto da circa un mese la Società Operaia di Pianfei, che con l'autogestione da parte dei soci, prosegue con entusiasmo la propria attività.

"Abbiamo riaperto con buoni risultati, - spiega il vice presidente Mirko Vinai - con presenze non solo dei pianfeiesi, ma anche da fuori. Si è creato un bel gruppo. Grazie a una quindicina di volontari riusciamo a turnare per offrire il servizio bar.

La gente ha accolto con piacere la riapertura dei locali partecipa numerosa alle iniziative che sono state proposte, come alcune serate dove giovani e meno si sono trovati per un momento conviviale. Non tutti sono ancora a conoscenza della riapertura, ci piacerebbe quindi far sapere che abbiamo tante attività in programma per l'autunno e che il tesseramento è aperto".