A Savigliano al via il progetto dedicato ai giovani “Spazio ai diritti”

Entra nel vivo il progetto “Spazio ai diritti”, per cui Savigliano si era aggiudicata 28.000 euro nell'ambito del bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo “Impegnati nei diritti”. L'iniziativa – presentata in questi giorni in Municipio alle realtà saviglianesi coinvolte – mira a supportare il benessere dei giovani, attivare processi di inclusione rivolti alle famiglie di recente immigrazione e promuovere l’intercultura e la valorizzazione delle diversità.