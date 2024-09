Influencer tedeschi alla scoperta delle eccellenze lattiero-casearie del territorio

Nei giorni scorsi, il Piemonte è stato protagonista di un affascinante tour gastronomico, che ha visto un gruppo di food influencer internazionali esplorare le eccellenze lattiero-casearie del territorio. L'iniziativa fa parte del progetto europeo Think Milk, Taste Europe, Be Smart, promosso dal settore lattiero-caseario di Alleanza delle Cooperative Italiane, realizzato da Confcooperative e cofinanziato dalla Commissione europea.

Dal 16 al 19 settembre, gli influencer tedeschi @sheepys.bakery, @wiewowasistgut, @bistrobadia.eu e @peachstyles hanno attraversato le province di Novara e Cuneo, raccontando ai loro follower sui social le storie e le tradizioni che si celano dietro alcuni dei prodotti DOP più rinomati del Piemonte. Il tour ha offerto uno sguardo senza filtri e in tempo reale sulle cooperative locali e i metodi di produzione innovativi che rendono unico questo settore, un’esperienza speciale che ha permesso di incontrare i protagonisti di produzioni casearie rinomate, simbolo del patrimonio agroalimentare piemontese, e di immergersi nel “dietro le quinte” per scoprire l’autenticità dei processi produttivi.

L’iniziativa ha sottolineato ancora una volta l’importanza della cooperazione agricola, che da anni rappresenta una colonna portante del comparto lattiero-caseario, garantendo produzioni d’eccellenza fortemente radicate nel territorio e rispettose dell’ambiente. Le cooperative, infatti, non sono solo luoghi di produzione, ma vere e proprie comunità dove il legame con il territorio e l’attenzione ai soci si integrano per offrire prodotti di alta qualità. Questi valori sono emersi fin dalla prima tappa del tour, presso la Latteria Sociale di Cameri, unica cooperativa italiana tra i produttori di Gorgonzola DOP, dove i food influencer hanno potuto scoprire da vicino i segreti della produzione di uno dei formaggi più pregiati al mondo.

Il viaggio ha mostrato anche il lato innovativo e tecnologico dell’agricoltura e della produzione lattiero-casearia, scoprendo l’ecostalla della cooperativa I Tesori della Terra - che si distingue per la sua produzione biologica e per l’inclusione sociale - e alcuni allevamenti all’avanguardia di soci della cooperativa Piemonte Latte che uniscono automazione, sostenibilità e cura del benessere animale, per scoprire come le tecnologie avanzate contribuiscano a migliorare la qualità del latte.

Immancabile poi la scoperta di uno dei prodotti simbolo delle eccellenze lattiero-casearie piemontesi, il Castelmagno DOP, con una visita alla Cooperativa Produttori Alta Valle Grana, dove i food blogger hanno avuto modo di approfondire le secolari tecniche di produzione di questo formaggio erborinato.

Un’iniziativa che ha costituito un’opportunità unica per valorizzare le eccellenze agroalimentari del Piemonte, territorio ricco di tradizioni e di prodotti di alta qualità. La promozione delle produzioni cooperative locali non è solo un mezzo per far conoscere le specificità del nostro territorio, ma anche per sottolineare il valore intrinseco della filiera cooperativa, che unisce qualità, sostenibilità e attenzione per il benessere animale.