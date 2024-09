Alba discute l'istituzione di una cittadinanza civica. Il sindaco Gatto: "Bisogna mandare un segnale"

Nel Consiglio Comunale del 26 settembre, durante il quale il sindaco Alberto Gatto ha esposto le linee programmatiche di mandato, è stato presentato un ordine del giorno voluto dalla maggioranza, a prima firma del consigliere Fabio Tripaldi, per istituire la cittadinanza civica da conferire ai figli di genitori nati da cittadini stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni. Il documento è stato letto ed è andato direttamente in Commissione, in attesa di essere discusso nei prossimi giorni.