Baseball: Accademia Piemonte, 18 gli atleti selezionati

Lo staff tecnico dell'Accademia Piemonte ha comunicato la lista degli atleti, che prederanno parte al corso 2024-2025.

Sono diciotto quindi i cadetti che dal prossimo 24 ottobre fino al 4 marzo 2025, ogni week-end si alleneranno nello stadio del baseball di Torino.

Lavoro specifico in campo ed in palestra per i migliori prospetti regionali, i quali saranno alle strette dipendenze di uno staff tecnico d'eccellenza, che li aiuterà nella loro crescita sportiva.

Questa la lista degli atleti selezionati:

1. Brovero Vittorio ’09 - Baseball Softball Vercelli

2. Bugliarelli Nicolò ’11 - Skatch Boves Softball Baseball

3. Cavallera Davide ’08 - Skatch Boves Softball Baseball

4. Fariano Mattia ’08 - Baseball Club Fossano

5. Filosa Edoardo ’12 - Bc Settimo

6. Ghiselli Giacomo ’10 - Porta Mortara Novara

7. Gill Harbaaj ’10 - Skatch Boves Softball Baseball

8. Giraudi Riccardo ’09 - Skatch Boves Softball Baseball

9. Martini Matteo ’11 - Skatch Boves Softball Baseball

10. Mascarino Matteo ’08 - Baseball Club Cairese

11. Odiardo Riccardo ’09 - ASD Grizzlies Torino 48

12. Orlando Mathias ’10 - ASD Grizzlies Torino 48

13 Resca Corrado ’08 - ASD Grizzlies Torino 48

14. Spataro Tommaso ’12 - ASD Athletics Novara BSC

15. Tesio Giacomo ’09 - ASD Grizzlies Torino 48

16. Wong Kevin ’12 - Bc Settimo

17. Zanin Matteo ’11 - Canavese Baseball & Softball

18. Ziliani Matteo ’09 - Bc Settimo

Staff

Sabrina Olivero - presidente C.R. Piemonte

Michela Passarella - coordinatrice

Gianmario Costa - tecnico

Mauro Mazzotti - tecnico

Nestor Luis Pinto Escalona - tecnico