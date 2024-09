Roburent, sulla Pro Loco San Giacomo interviene il sindaco: “Doverosi alcuni chiarimenti”

È di martedì 10 settembre 2024 l’articolo di TargatoCN, dalle non ben chiare connotazioni, in merito all’origine del comunicato, sulla ricostituzione della storica Proloco San Giacomo. Su questo tema il primo cittadino vuole mettere in chiaro alcune dinamiche attuali e pregresse:

Durante i primi, frenetici mesi di governo, 20 giugno 2024, lo stesso TargatoCN, riportava notizia delle dimissioni del Presidente della Proloco San Giacomo, Paolo Manera. Commercianti, cittadini, volontari e l’Associazione Immagina di Genova, si sono attivati, supportati dal Comune, nella organizzazione degli eventi estivi che hanno avuto un invidiabile riscontro con momenti di altissime presenze e partecipazioni, ovviando e migliorando l’offerta turistica anche senza il cappello di una associazione locale consolidata.

La sopracitata notizia di dimissioni, non pervenute in forma ufficiale allo scrivente, uno Statuto, un atto costitutivo del 1988 e un appuntamento per nuove elezioni presso l’ufficio IAT, non avvenute, sempre di TargatoCN, per il 22 giugno 2024 sono in realtà l’unica informazione nella disponibilità dell’Amministrazione che presiedo, degli uffici e dei dipendenti, in ordine alla esistenza di tale Proloco. Negli anni si sono alternati diversi direttivi e Presidenti ma ciò che conta è essere allineati alle norme statutarie, ben definite, all’interno del documento stesso che impone assemblee dei soci annuali ed elezioni ogni 3 anni. Le Proloco possono incassare contributi pubblici e quindi anche Comunali, in virtù di questo, agli uffici competenti deve pervenire l’ufficialità degli atti delle associazioni oggetto di spettanze, l’organico completo comprensivo di Presidenza, vice Presidenza, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Collegio dei probiviri, il rappresentante del Consiglio Comunale nominato e avente diritto sancito dallo Statuto e l’esistenza di un bilancio approvato dalle assemblee, le mail di convocazione o i messaggi di testimonianza telefonica, verbali delle assemblee, date etc.

Ciò, sotto la presunta presidenza del Manera, marito dell’ex Sindaco, Giulia Negri, non è chiaro se sia mai avvenuto, la stessa non risulta abbia mai richiesto tali informazioni al coniuge, almeno dalle evidenze scritte in mio possesso e se sarà possibile dimostrare il contrario sarò felice di prenderne atto. L’assemblea ordinaria deve essere convocata una volta l’anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di amministrazione. Pretendo quindi almeno quattro verbali relativi al quinquennio 2019/2023.

Agli atti del Comune di Roburent risulta, in data 5 settembre 2023, sei giorni prima della caduta del Consiglio Comunale, una comunicazione di aspettativa del Sig. Paolo Manera ove si lascia la presunta guida dell’associazione alla Sig.ra Cinzia Rossello, “fino a diversa comunicazione”. Desunto che tale diversa comunicazione non sia mai arrivata agli uffici competenti, dalla data sopracitata, la reggente della Proloco Sangiacomo è la sig.ra Cinzia Rossello, la quale, esattamente due giorni dopo, il 7 settembre 2023, richiedeva a protocollo, il contributo per le spese di energia elettrica per la pista di pattinaggio su ghiaccio a fronte di una richiesta di bonifico, datato 12 maggio 2023, da parte della società Egea, per una bolletta inevasa di 10.416,57 €. Lo stato attuale di tale bolletta, non è dato sapere.

La mia premura è di rendere noto ai cittadini, proprietari di immobili, volontari inconsapevoli e graditi turisti, che la ricostituzione della Proloco storica avente denominazione sociale “Associazione Turistica Proloco San Giacomo” è gravata da quanto sopra esposto e l’eventuale nuovo Presidente e Direttivo, per correttezza, devono essere informati delle responsabilità che eventualmente erediteranno. Contestualmente, l’Amministrazione Comunale, per la stagione autunnale, invernale e futura estiva, non potrà riconoscere come interlocutore e promotore turistico un’associazione con risvolti cervellotici e mi permetto, fumosi, incapaci di dimostrare l’osservanza delle norme statutarie.

Non autorizzerò nessuna iniziativa, turistica, mercatale, goliardica o musicale se non avrò evidenza della documentazione poc’anzi citata, con pregresso di almeno anni 5.

Non potendo, gli uffici Comunali, occuparsi della organizzazione delle manifestazioni e degli eventi risulta evidente che l’appoggio di una associazione seria, strutturata, trasparente, nuova ed entusiasta è di vitale importanza (VITALE) per il commercio, concentrato nella quasi totalità, nella frazione stessa. Sarà mio pregio e del mio Consiglio Comunale, accogliere a braccia aperte tale nuova realtà.

Come Sindaco non posso fare altro che agevolare, stimolare e promuovere l’associazionismo a fini turistici ma mai obbligare taluno ad aiutare sè stesso. Ciò detto, ritengo sia l’ora della svolta e invito ogni cittadino di buon cuore e generosità all’impegno comune ed onesto in nome del futuro della frazione, cuore ed anima del nostro territorio.

Il sindaco di Roburent Emiliano Negro