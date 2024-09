Una domenica ricca di eventi al "Paulaner Oktoberfest Cuneo" tra musica, Santa Messa, moto raduno, spettacoli e fuochi d'artificio

Ha aperto i battenti la VII edizione del “Paulaner Oktoberfest Cuneo”, in programma presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1 a San Rocco Castagnaretta) fino a domenica 13 ottobre 2024.

Domani, domenica 29 settembre, già dall’ora di pranzo, nel padiglione principale, gli ospiti saranno invitati ad alzare i boccali con i Kuni Kumpel che proseguiranno con la loro proposta di canti tipici bavaresi e rivisitazioni di brani italiani, fino a sera con, in chiusura, il dj set di Schiffer.

Nell’area garden, alle 10, come da tradizione domenicale dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera, si svolgerà la Santa Messa e, a seguire, ci sarà il primo moto raduno con l’arrivo del Vespa Club e dei più iconici scooter del mondo. Sempre nel garden, dalle 16, ci saranno musica e intrattenimento con la baby dance dalle 14, seguita, dalle 16 dallo spettacolo “Let’s rocks” e da dj Toni dalle 18. In serata, un'affascinante spettacolo pirotecnico concluderà con il botto il primo weekend del "Paulaner Oktoberfest Cuneo" 2024.

Con il "Family day" il sabato e la domenica, la grande ruota panoramica e le altre venti coinvolgenti giostre del Luna Park saranno a metà prezzo dalle 11 alle 13 per tutti, mentre le famiglie che decidono di prenotare pranzo avranno in aggiunta il pranzo gratuito per il primo bambino e un carnet di 21 biglietti a metà prezzo per le attrazioni per ogni bambino prenotato, allungando così l’orario di divertimento fino a metà pomeriggio.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma completo è possibile visitare il sito www.oktoberfestcuneo.it