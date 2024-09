Calcio femminile: Freedom FC Women nella tana dell'Hellas Verona

A Verona per provare a ripartire. Dopo la sconfitta sul campo della Res, la Freedom FC Women cerca di riprendere subito il cammino interrotto: le biancoblu saranno di scena allo Stadio Olivieri per affrontare l'Hellas nella quarta giornata di Serie B. Grande la voglia di rivincita delle biancoblu di mister Michele Ardito, così come il desiderio di mostrare che, quella nella Capitale, sia stata solamente una “domenica no”, dopo un avvio di stagione certamente positivo: di fronte, in terra veneta, una formazione ancora ferma a quota zero ma che non può e non deve essere sottovalutata, soprattutto dopo lo stop, forse inaspettato, di domenica scorsa.

La Freedom FC Women potrà contare sull'intera rosa a disposizione, avendo recuperato appieno le “acciaccate”: torna fra le convocate Coda, dopo il colpo al naso in allenamento che l'aveva tenuta fuori la scorsa settimana, mentre, fra i pali, Korenciova ha smaltito la leggera distorsione alla caviglia rimediata a Roma e, quindi, sarà nel gruppo che partirà alla volta di Verona.

L'AVVERSARIA – L'Hellas Verona Women è reduce da tre sconfitte nelle prime tre giornate di campionato: l'ultima, domenica 22 settembre, sul campo del San Marino Academy (2-0). A guidare le scaligere, in questa stagione, è Giacomo Venturi, ex proprio del San Marino e delle “cugine” del Chievo. In un'estate di addii importanti (come quelli di Shore, Sardu, Meneghini, Rognoni e Zanni), il club gialloblu ha cambiato non poco, con 9 nuovi innesti in rosa, fra cui spiccano le attaccanti Martyna Duchnowska e Veronica Bernardi, e la centrocampista Ivana Naydenova. Sono molte le ex Hellas, più o meno recenti, in casa cuneese: Silvia Zanni, Chiara Micheli, Marta Maffei, Francesca Imprezzabile e Stela Semanova.

Hellas Verona Women-Freedom FC Women si giocherà domenica 29 settembre alle 16.30: dirigerà l'incontro il sig. Daniele Dell'Oro della sezione di Sondrio, coadiuvato dagli assistenti Tommaso Cardini di Firenze e Danilo Barretta di Pistoia. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube della FIGC Femminile con telecronaca a cura di Alessandro Rimi.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA QUARTA GIORNATA (Domenica 29 settembre ore 15)

Bologna-Arezzo

Brescia-Ternana

Cesena-San Marino Academy

Hellas Verona-Freedom FC Women (ore 16.30)

Lumezzane-Genoa

Orobica Calcio-Vis Mediterranea

Academy Pavia-Parma (ore 18.30)

Res Women-Chievo

CLASSIFICA Parma 9, Ternana 9, Bologna 9, Arezzo 7, Freedom FC 6, H&D Chievo Women 6, Genoa 6, Lumezzane 4, Cesena 3, Res Women 3, San Marino Academy 3, Orobica Calcio Bergamo 3, Brescia 3, Hellas Verona 0, Vis Mediterranea 0, Pavia Academy 0