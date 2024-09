I Mistral tornano a sostegno dell'AIL: il tour si aprirà a Feisoglio

I Mistral, gruppo musicale attivo già diverso tempo fa con numerosi concerti e apparizioni sul territorio piemontese e in giro per l’Italia, sono tornati in sala prove per un nuovo progetto: si chiama Mistral for AIL e gli intenti sono chiari, annunciano la volontà di riprendere i concerti e di suonare a favore della Associazione Italiana contro le Leucemie, il Linfoma e il Mieloma, oltre ad alimentare nuovamente una passione musicale mai sopita.

Bruno Penna è voce e chitarra, Gianni Signetti alle chitarre, Stefano Cornaglia al pianoforte, Max Molino al basso e Mauro Valfrè alla batteria: ecco la formazione che proporrà una scaletta di canzoni divenute storiche a cui se ne aggiungono altre più recenti, accompagnate e presentate da letture di brani che offrono completezza e intensità allo spettacolo sul palco. La loro canzone d’autore da sempre mette al centro la parola, il racconto, offrendo una proposta d’ascolto dai toni ricercati e anche profondi, inseguendo immagini, figure e coscienze, oltre al riconosciuto legame con la loro terra.

Il gruppo ha un tour in partenza e il primo concerto sarà a Feisoglio il prossimo 18 ottobre, a cui seguiranno altre date in diversi Comuni di Langhe e Roero e poi nell’area intorno alla città di Cuneo, dove ha sede la sezione AIL intitolata a Paolo Rubino a cui i fondi raccolti saranno destinati. L’attività di questa sezione è di estrema importanza per un vasto territorio, coinvolge molti volontari e operatori, e ha una collaborazione continua con il reparto di Ematologia dell’ospedale Santa Croce e Carle, un’eccellenza sanitaria che è riferimento per pazienti provenienti da più province.

Per avere informazioni o per ospitare un concerto del gruppo per la causa AIL, telefonare al 335.7040378.