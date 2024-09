MotoGp Indonesia, Martin vince e Bagnaia terzo

(Adnkronos) -

Jorge Martin trionfa nella classe MotoGp del Gp di Indonesia. Il pilota spagnolo della Pramac consolida la leadership nel Motomondiale imponendosi sul tracciato di Mandalika. Martin precede il connazionale Pedro Acosta (Ktm), finito però sotto inchiesta per la pressione sospetta delle gomme. Terzo posto per Pecco Bagnaia: il campione del mondo, in sella alla Ducati ufficiale, parte male ma recupera terreno nel corso della gara chiudendo a 5''595 dal vincitore. Ai piedi del podio Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi, che chiudono al quinto e sesto posto.