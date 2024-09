In memoria di Luigina: a Pradeboni di Peveragno si inaugura il "sentiero di Luvi" dedicato ai bambini

Domenica 6 ottobre, alle 14, nel comune di Peveragno, frazione Pradeboni in località Crocette, presso la Cappella della Madonna della neve si terrà l’inaugurazione del percorso per bambini “sui sentieri di Luvi” alla scoperta del bosco incantato.

Un itinerario dedicato a Luigina Bruno, prematuramente scomparsa nell’estate 2022, con pannelli illustrati lungo il percorso che faranno conoscere a bambini e adulti quali sono gli animali dei nostri boschi, le loro abitudini di vita ed altre interessanti informazioni, con disegni realizzati dagli alunni della scuola primaria di Peveragno, plesso della frazione San Lorenzo.

Due i possibili percorsi: il “baby” che si sviluppa su 5,6 km (andata e ritorno) con un dislivello positivo di soli 100 metri e il “cuccioli”, 6,9 km (andata e ritorno) con dislivello positivo di 300 metri, entrambi transitanti per località Meschie e con rientro al punto di partenza. Una bella esperienza nella natura, senza alcuna difficoltà tecnica.



Alle 14,30 con partenza dalla chiesa di Pradeboni una corsa non competitiva in collaborazione con aliaipiedicoaching sui medesimi tracciati, a seguire caldarroste, vin brulé e cioccolata calda per tutti, grazie all’organizzazione della Proloco di Peveragno e di Chiusa di Pesio. Si chiuderà con i balli occitani.