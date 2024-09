Nonna e nipote dispersi nel Pisano, trovato corpo di donna a 6 km da luogo della piena

(Adnkronos) - Rinvenuto nel pomeriggio nel Pisano il cadavere di una donna a circa 6 chilometri di distanza dal punto in cui la piena aveva travolto la nonna e il nipotino trascinandoli via. A trovarlo, i vigili del fuoco e i volontari che da lunedì 23 settembre, nelle campagne del comune di Montecatini Val di Cecina, stanno battendo palmo a palmo la zona in cui è esondato il torrente Sterza per cercare una turista tedesca, Sabine Kingabuer, 62 anni, e il suo nipotino di 5 mesi, Noah Wagner.

Ancora non è stato identificato ufficialmente il corpo ma i soccorritori ritengono molto probabile che si tratti proprio della turista tedesca dispersa, Sabine Kingabuer.

Alle ore 15.30 un operatore dei mezzi pesanti di una ditta privata che lavorava alla rimozione dei detriti e dei cumuli vegetali, percorrendo una strada vicinale, ha scorto tra la vegetazione quel che poteva sembrare un corpo. I vigili del fuoco e i carabinieri giunti sul posto hanno constatato la presenza di un cadavere di sesso femminile. Al momento le condizioni del cadavere non consentono una identificazione certa.