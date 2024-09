Sparo a Capodanno, deputato Pozzolo si accorda con operaio ferito: querela ritirata

(Adnkronos) - Non andrà a processo per il reato di lesioni il parlamentare piemontese di FdI, Emanuele Pozzolo, per lo sparo che la notte di Capodanno a Rosazza, nel biellese, ferì a una coscia uno degli invitati ai festeggiamenti di fine anno, Luca Campana. Campana ha, infatti, rimesso la querela nei confronti del parlamentare a fronte di un accordo economico. A confermarlo il legale di Campana, Marco Romanello. Pozzolo ha sempre respinto l'accusa di essere di essere stato lui a sparare. A carico del parlamentare la Procura di Biella aveva ipotizzato oltre alle lesioni, i reati di omessa custodia di armi, accensioni ed esplosioni pericolose, porto illegale in luogo pubblico della pistola e di alcune cartucce.