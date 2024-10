Gli introvabili: i geometri, protagonisti nel cambiamento

Le esigenze del mercato attuale sono al centro del fenomeno del “mismatch”, cioè della difficoltà del nostro paese di affrontare la crescita economica per la mancanza di risorse professionali dotate di specifiche competenze, tanto che uno dei principali quotidiani italiani definisce i profili tecnici, come quello del Geometra, come “gli introvabili”.

Di conseguenza il profilo del diplomato in COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO risulta tra le figure tecnico professionali attualmente più ricercate, idonee allo sviluppo economico, in grado di soddisfare le aspettative del mercato dei prossimi anni, nell’attuazione dei progetti strategici in itinere, quali in PNRR, PNIEC, Agenda 2030 e 2050.

Impegnarsi a conoscere il proprio territorio e trovare soluzioni per il suo miglioramento dovrebbe essere il dovere di ogni buon cittadino, sicuramente è la missione di ogni buon Geometra.

Gli Istituti per Geometri ora denominati CAT propongono percorsi che esprimono un alto livello di radicamento nel territorio, concretezza e partecipazione civica: i futuri geometri sognano città a misura di ogni cittadino. Città inclusive, aperte alla diversità, al dialogo, allo scambio intergenerazionale. Città ricche di spazi di relazione, di piste ciclabili, di luoghi condivisi di cui prendersi cura, di spazi da valorizzare grazie alle loro idee, città in cui le scuole si aprono al territorio e dialogano con l’amministrazione pubblica per trovare le soluzioni migliori, inventandosi nuove prospettive, affermando il proprio ruolo e il valore della loro opinione.

Nel loro percorso di studi gli studenti Geometri devono mettere in campo tutte le “life skills”, le competenze cognitive, emotive e relazionali che consentono di operare sul piano sociale e territoriale. Sono abilità e capacità che si acquisiscono nel tempo tramite un comportamento versatile e positivo, grazie al quale potranno affrontare efficacemente le sfide della vita professionale, risolvere problemi anche complessi, coordinare positivamente gruppi di lavoro interdisciplinari.

L’Agenda 2030 promuove lo sviluppo sostenibile e le nuove generazioni devono diventare agenti del cambiamento. I futuri geometri necessitano dunque di abilità, conoscenze, valori e attitudini che li rendano capaci di costruire città sostenibili. Proprio in quest’ottica da anni gli istituti CAT del territorio cercano di completare la preparazione tecnica specifica di indirizzo con progetti relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali, alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-architettonico e alla rigenerazione urbana.

In quest’ottica il Collegio dei Geometri di Cuneo e quello di Mondovì sono riusciti a instaurare rapporti e sinergie con gli istituti CAT del territorio per avvicinare gli studenti all’attività professionale, sostenendo le iniziative proposte dai docenti, incoraggiando e valorizzando i successi ottenuti dagli studenti in concorsi e gare a livello nazionale.

Elenco CAT della Provincia di Cuneo:

NOME ISTITUTO SEDE ARIMONDI-EULA SAVIGLIANO ARIMONDI-EULA RACCONIGI BARUFFI CEVA BARUFFI MONDOVI' L.EINAUDI ALBA C.DENINA SALUZZO E. GUALA BRA BIANCHI-VIRGINIO CUNEO

A partire dall’anno accademico 2022-23, è inoltre possibile completare il percorso formativo da Geometra anche attraverso la Laurea Triennale Professionalizzante, partecipando ai Corsi Universitari del TEDCAT di Pavia in presenza e/o per via telematica.