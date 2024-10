Open Baladin Srl si aggiudica la gara per Tettoia Vinaj. Al Comune di Cuneo un canone annuo di 120mila euro più Iva

È la società Open Baladin Cuneo Srl a essersi aggiudicata la concessione amministrativa della Tettoia Vinaj a seguito del bando d’asta pubblica.

Le buste amministrative pervenute erano state due, di cui una risultata irricevibile, così come prescritto dal disciplinare d’asta, per l’assenza delle controfirme sui lembi di chiusura. La presenza di vizi formali non permette di passare alle fasi successive dell’asta; per questo la busta non è stata aperta.

Il bando specificava che si sarebbe potuto procedere anche in presenza di una sola offerta valida, pertanto, nella giornata di ieri la Commissione di aggiudicazione, in seduta riservata, ha valutato l’offerta tecnica pervenuta assegnando un punteggio complessivo di 61 punti su 70 disponibili.

I lavori della Commissione si sono conclusi nella mattinata odierna, in seduta pubblica, con l’apertura dell’offerta economica. Il canone annuo che verrà corrisposto al Comune ammonta a € 120.012,00 oltre IVA. Il concessionario garantirà anche la cura del verde e l’animazione della piazza.

La Commissione di aggiudicazione è stata composta dall’ing. Massimiliano Galli, dirigente del settore urbanistica, ambiente, attività produttive, dalla dott.ssa Michela Ferrero, responsabile Servizio Musei, Teatro e Cinema, e dal dott. Stefano Armando, funzionario referente del servizio appalti.

A breve verrà predisposta la determinazione di aggiudicazione provvisoria e saranno avviate le verifiche sul possesso dei requisiti presso gli enti competenti. Nelle more dell’aggiudicazione definitiva il concessionario potrà garantire la continuità del servizio offerto dal locale.

L’Amministrazione esprime soddisfazione per la conclusione di questo capitolo grazie all’impegno e alla professionalità di tutti. L’obiettivo è mantenere un presidio significativo della piazza e rispettare il valore del patrimonio pubblico.