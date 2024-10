Motociclismo. Women’s European Championship: Arianna Barale chiude in quarta posizione

Si è concluso sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (BO), il Women’s European Championship, Campionato Europeo Femminile di motociclismo, che ha visto la borgarina Arianna Barale, portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo e della MRT Corse conquistare la quarta posizione assoluta, mancando il podio solamente per il calo delle prestazioni della sua moto.

Dopo aver staccato il quarto posto nelle prove ufficiali, Arianna ha effettuato due partenze insieme alle prime della classe, tenendo il loro ritmo per circa quattro giri, poi il motore della sua Kawasaki ha iniziato a perdere potenza in entrambe le manche ed ha dovuto accontentarsi di chiudere rispettivamente in settima posizione in gara uno ed in quinta in gara due. La gara se l’è aggiudicata l’italiana “Joy” Josephine Bruno (Kawasaki), che ha preceduto la spagnola Natalia Rivera Resel (Yamaha) e Nicole Cicillini (Yamaha).

La spagnola Rivera (Yamaha) si è così aggiudicata il titolo continentale, mettendosi alle spalle la polacca Patrycja Sowa (Kawasaki), Josephine Bruno (Kawasaki) ed Arianna Barale (Kawasaki).

“Quarta nel campionato europeo, siamo soddisfatti a metà - ha esclamato Alberto, il padre di Arianna -, sicuramente si poteva far di più. Dopo i primi giri, in cui Arianna rimaneva a contatto con le prime, la moto perdeva potenza e spunto. Dopo una stagione in salita, è andata discretamente bene, ma siamo riusciti a metterci una pezza, conquistando un piazzamento che non è male, ma sicuramente si poteva ambire al podio finale”.

Molti sponsor e sostenitori, simpatizzanti ed amici si sono recati a Misano per seguire la gara, valida anche per il Campionato Italiano, appannaggio di Josephine Bruno, con Monica Robotta in seconda posizione e Nicole Cicillini a chiudere il podio. Quarta si è piazzata Denise Dal Zotto, seguita da Arianna Barale in quinta.

“E’ stato un weekend ricco di emozioni, terminato domenica con un 6° ed un 5° posto nella gara del campionato Europeo, con la classifica finale che mi pone al 4° posto - ha riferito Arianna Barale -. Una stagione travagliata, tra alti e bassi, con un obiettivo iniziale forse non raggiunto, ma raccogliamo quel che di buono c’è stato: il quarto posto finale."

Un ringraziamento particolare va ai tanti amici e sostenitori che sono venuti in massa a fare il tifo per me, e naturalmente ai tanti sponsor, che mi hanno sostenuta nella stagione 2024: Circuito Tazio Nuvolari, FaNTINO Pulizie, Lugs Srl, RTM Benessere, Wellness Technologies, T<baccheria 52 Porqueddu Paolo e Marco, Officina Eurocar 2000, Enrico barale Fabbro, GBA ponteggi, Dardanelli Antonio Srl, Circuito Internazionale di Busca - Kart Planet, Dr. Francesco Guccione Osteopata, Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, Alpi Assicurazioni, Sparta Italian Racing Gear, Linea Blu Autolavaggi, Vulcano Trasporti, Vernicenter Carrù, Body Center, Tubi Flessibili, Saced Ambiente ed energia, Kobak, Azienda Agricola Sacco, La Favorita Fish, Feltech, Mauro Borghese, Davide Milani, Michele d’Avolio, Alessio di Tria, Mauro Franceschini, Ay unico autentico equilibrio. Grazie, grazie, grazie, ancora a tutti!”.

Conclusa anche questa stagione agonistica, anche se è presto per parlarne, è giunto il momento di pensare al futuro, che vede al primo posto l’opzione, forse irraggiungibile, della partecipazione al campionato mondiale femminile, per cui ci si sta organizzando per cercare degli sponsor che possano sostenere questo impegnativo campionato, che ha raggiunto cifre folli, tanto da sembrare un’utopia la realizzazione del sogno di Arianna. Confidiamo, pertanto, che qualche danaroso appassionato possa permettere all’atleta borgarina di riuscire ad iscriversi al mondiale femminile del 2025. Non si sa mai!