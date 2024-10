Champions, Bayer Leverkusen-Milan 1-0: decide Boniface

(Adnkronos) - Un Milan timido nel primo tempo esce sconfitto a Leverkusen dal Bayer per 1-0 nella seconda gara della nuova Champions League. A decidere la sfida un gol di Boniface per i tedeschi al 51'. I rossoneri spingono e sfiorano il pari in diverse occasioni rischiando però di subire il raddoppio in contropiede dalla squadra di Xabi Alonso.

Al 3' tedeschi subito pericolosi con Boniface che entra in area e prova a piazzarla ma Maignan smanaccia e Tomori manda in angolo. Al 22' ancora Bayer pericoloso: Frimpong, in posizione di fuorigioco, riceve palla sulla destra, crossa in area per Boniface che di piatto mette in rete, ma l'arbitro Scharer annulla per fuorigioco. Al 38' Grimaldo sulla sinistra prova il tiro cross, si oppone Maignan ma la palla finisce a Frimpong che calcia di prima e manda alto sopra la traversa. Nel finale crescono i rossoneri ma riescono ad arrivare alla conclusione solo con Pulisic ma Hradecky è attento.

Ad inizio ripresa ancora tedeschi pericolosi. Al 48' errore del Milan in fase di costruzione, ne approfitta Wirtz che entra in area e calcia di potenza, ma Maignan è reattivo. Il portiere rossonero non può nulla al 51': taglio in area di Grimaldo che con un tacco serve Frimpong, tiro di prima dell'esterno con Maignan che respinge ma non può nulla sul tap in di Boniface per l'1-0.

Il Milan sale di intensità e al 56' Pulisic con un filtrante mette Reijnders solo davanti al portiere, ma l'olandese perde l'attimo anche se poi conclude ma Hradecky a mano aperta salva la propria porta. La squadra di Fonseca spinge e Fofana prova due volte senza successo. Al 73' ci prova Morata da poco entrato: errore di Hradecky che provando un passaggio non vede arrivare Morata da dietro e per poco la palla finisce in rete. Il Milan in pressione si scopre e al 76' Frimpong riceve palla sulla corsia di destra ed entra in area ma solo davanti a Maignan calcia sull'esterno della rete.

Nel finale di gara i rossoneri le provano tutte: all'83' Theo Hernandez calcia da fuori area, la palla viene deviata e impatta sulla traversa, Morata ci prova di testa ma manda clamorosamente fuori di pochissimo. All'87' altra occasione per i rossoneri nell'assedio finale: da una punizione di Theo Hernandez, la palla finisce tra i piedi dell'inglese Loftus Cheek che calcia di potenza ma Hradecky ci mette ancora una pezza. Poi al 92' Tella in contropiede sfiora il 2-0 per i tedeschi. Non c'è più tempo e il Milan esce sconfitto in Germania.