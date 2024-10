Ecco quali missili balistici ha usato l'Iran per colpire Israele

(Adnkronos) - Per una prima analisi dell'attacco dell'Iran contro Israele, l'Adnkronos ha parlato con Federico Borsari, resident fellow del Center for European Policy Analisys (Cepa), esperto di difesa e sicurezza. "Rispetto a quello di aprile, abbiamo assistito a un attacco meno diversificato. Teheran ha scelto di impiegare solo missili balistici, ma di capacità maggiore, mentre qualche mese fa ha schierato anche droni e missili da crociera". Di quali si tratta? "Tra i più moderni del suo arsenale - spiega Borsari. Il Fattah 1, svelato poco più di un anno fa, un missile balistico a medio raggio (1400 km circa) che l'Iran definisce ipersonico, ma più precisamente ha una prima fase di lancio a velocità ipersonica, poi la testata si stacca dal booster e viene spinta da un secondo motore più piccolo che permette di manovrarla nella fase terminale. E' più complicato da abbattere per i sistemi di difesa aerea. Dei missili balistici tradizionali si può calcolare la traiettoria dopo il lancio, questi invece possono essere 'corretti' in volo e dunque sono più difficili da intercettare".

Quali altri missili sono stati impiegati? Secondo Borsari, "in base alle immagini di alcuni componenti abbattuti, avrebbero usato anche il Kheibar Shekan, anche questo un missile balistico a medio raggio ma con testata non manovrabile. E poi l'Emad, che ha 1800 km di portata. I primi due hanno testate intorno ai 500 kg, l'Emad arriva a 750 kg, quindi parliamo di armi che possono essere molto pericolose e fare pesanti danni all'obiettivo". L'impatto su Israele, prosegue l'esperto, "è stato limitato, le difese aeree hanno funzionato e anche gli Stati Uniti con i loro assetti navali nel Mar Rosso e nel Mediterraneo hanno dato una mano. Ma dai video che circolano, pare che decine di missili abbiano impattato sul terreno, e ciò vuol dire che l'Iran è riuscito a 'saturare' le capacità di difesa israeliane. Tra gli obiettivi c'erano alcune basi aeree, tra cui quella di Nevatim, che ospita gli F-35. Si tratta di 39 caccia di ultima generazione molto avanzati, che sicuramente l'aeronautica - avvertita con qualche ora d'anticipo dell'attacco imminente - avrà fatto decollare da quella base. Sia per contribuire alla difesa aerea, sia per evitare che fossero danneggiati. Per capire l'esatta entità dei danni bisogna però aspettare le prossime ore".

In questo attacco non c'è stato l'intervento di Giordania e Regno Unito, che invece avevano aiutato Israele ad aprile abbattendo una serie di droni e missili. "E' una questione più tecnica che di alleanze regionali: la scorsa volta l'aviazione giordana aveva abbattuto droni e missili da crociera, che viaggiano molto più bassi di quelli balistici. In questo caso non sarebbe riuscita a intercettarli".

In definitiva, è una prova di forza o una prova di debolezza, visto che anche oggi l'Iran, nonostante la pioggia di fuoco, non è riuscita a infliggere seri danni al suo nemico? Secondo Borsari, "lanciare 200 missili balistici in un singolo attacco vuol dire avere un arsenale molto sviluppato. Una stima dello US central command parlava di circa tremila missili balistici, ma il numero potrebbe essere più alto. E sappiamo che continuano a produrne. Certo, le capacità dei gruppi sostenuti da Teheran nella regione sono minori, Hezbollah, Houthi e milizie siriane non si possono paragonare in termini di dotazione. Ma il gruppo libanese ha comunque migliaia di razzi, e anche missili balistici a corto raggio forniti dall'Iran. L'Iron dome, il famoso scudo israeliano, viene usato soprattutto per bloccare gli attacchi a corto raggio e con armi meno sofisticate, mentre Arrow 2 e Arrow 3 servono per difendere il paese da missili a medio raggio. Una stratificazione che permette a Israele una certa sicurezza, manifestata in queste ore anche dal suo Stato maggiore. Ma sarebbe avventato sottostimare le capacità iraniane", conclude Borsari.