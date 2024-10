Taremi trascina l’Inter, 4-0 sulla Stella Rossa

MILANO (ITALPRESS) - Pochi problemi per l'Inter, che all'esordio a San Siro in Champions League batte per 4-0 la Stella Rossa e conquista il primo successo del suo cammino europeo dopo il pareggio contro il Manchester City. Poco da fare per i serbi, che, dopo aver subito solo il gol di Calhanoglu nel primo tempo ed aver iniziato in maniera arrembante la ripresa, sono crollati in seguito alle reti di Arnautovic, Lautaro e Taremi. Inter che troverebbe il vantaggio dopo soli tre minuti, grazie alla punizione dalla destra di Calhanoglu e al tap-in vincente di Arnautovic, ma il tutto in posizione di offside, subito segnalata dall'assistente. Un 1-0 che arriverà però all'11', grazie alla punizione perfetta di Calhanoglu che sbatte sul palo alla destra di Glazer e si infila in rete. Risponde la Stella Rossa, al 19', con il break di Maksimovic che dalla trequarti tenta il sinistro potente, alto sopra sulla traversa di Sommer. Poco dopo Inter ancora in gol, ma nuovamente in fuorigioco, con il colpo di testa di Dumfries giudicato in posizione irregolare. L'undici di Inzaghi non smette di attaccare, schiacciando la Stella Rossa che si farà rivedere, sempre con il sinistro di Maksimovic, ancora potente ma largo. Ad inizio ripresa i serbi attaccano con più convinzione, spaventando l'Inter che però regge l'urto e passa al contrattacco, trovando, al 59', la rete del 2-0: è Taremi a rubare il pallone a Krunic dentro la sua area di rigore e a servirlo ad Arnautovic, freddo nel battere Glazer. Raddoppio nerazzurro che mette la gara in discesa, con altre due occasioni in favore dell'Inter, prima con lo stesso Arnautovic, poi con Carlos Augusto, ma entrambe stavolta respinte da Glazer. Il 3-0 si concretizzerà al minuto 70, con il neoentrato Lautaro servito dopo l'ennesimo recupero di Taremi e bravo ad insaccare. Crolla la Stella Rossa, che al 77' concede calcio di rigore all'Inter per l'intervento falloso di Drkusic su Lautaro, con Taremi che dal dischetto sigla il 4-0 finale.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).