Tenta di strangolare il marito con una cintura

(Adnkronos) - Ha tentato di strangolare il marito ed è finita in manette. E' accaduto a Pollena Trocchia, nel napoletano. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto dopo l'allarme lanciato dai passanti, l'uomo correva in strada, si è rifugiato nella sua auto, ma non ha fatto in tempo a bloccare le sicure alla portiera che la moglie è riuscita ad afferrarlo. Gli ha avvolto la cintura alla gola e ha provato a strangolarlo per poi tentare di ferirlo con un coltello da cucina.

La scena, avvenuta intorno alle 22 circa, ha attirato l’attenzione di passanti e residenti che si sono rivolti al 112. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno trovato l’uomo ancora in strada con i segni del tentativo di strangolamento e svariate contusioni. La donna è stata individuata e arrestata nel cortile dell’abitazione. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio. Sono stati trovati il coltello e la cintura utilizzati. Come fanno sapere i carabinieri, la vittima è pronta a denunciare "altri eventi simili, tutti verosimilmente dettati dalla forte gelosia".