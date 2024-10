Ritorna l'appuntamento con la Gran castagnata al Santuario e il concorso "Vicoforte in cornice"

Conto alla rovescia per il tradizionale appuntamento con la Gran castagnata di fronte al Santuario di Vicoforte.

La kermesse, a ingresso libero, è in programma domenica 6 ottobre dalle 14.30. Nell’occasione prenderà il via anche la 21ª edizione di "Vicoforte in cornice": il concorso di pittura in forma estemporanea.

Dalle 8 del mattino sarà possibile iscriversi al concorso, alle 15.30 verranno esposti i quadri a seguire le 17.30 si svolgerà la premiazione.

L’evento organizzato dalla Pro Vicoforte e dagli alpini in collaborazione con il Comune e il sostegno della Farmarcia del Santuario, Stilgraf e Banca Alpi Marittime, sarà allietato dall’intrattenimento musicale de "La cappella dei 111" con nonno Attilio e Ricky Mercenati.

Il regolamento per la partecipazione al concorso di pittura è consultabile a fondo di questo articolo. I quadri saranno sottoposti all’esame della giuria e successivamente esposti al pubblico nell’aria antistante il monumento di Carlo Emanuele I di fronte al Santuario.

Per informazioni è possibile scrivere a proloco.48@gmail.com oppure telefonare al 320 49 48 116