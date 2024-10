Fuoritempo festeggia i 30 anni con iniziative gratuite per tutti gli appassionati di musica

Fuoritempo festeggia 30 anni di attività con una serie di iniziative gratuite per tutti gli appassionati di musica.

Sabato 5 ottobre la clinic-workshop a cura di Mario Guarini (ha suonato con Claudio Baglioni, Samuele Bersani, Massimo Ranieri, Gino Paoli, Teresa De Sio, Luca Barbarossa e molti altri), per molti anni il bassista di uno dei più apprezzati talent show italiani, “Amici” di Maria de Filippi, e Mark Mass, per gli appassionati di basso e non solo.

Sabato 26 ottobre è tutto dedicato al mondo del djing con Federico Doria, youtuber e content creator conosciuto per i suoi appassionanti tutorial sulle consolle di mixaggio.

Giovedì 7 novembre sarà il turno di Luca Colombo, e PRS per gli appassionati della chitarra, il poliedrico chitarrista noto per le grandi collaborazioni nel mondo musicale italiano e internazionale. Ha lavorato in trasmissioni come il Festival di Sanremo, Radio Italia Live, X-Factor e in tour con Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Nek, Max Pezzali, solo per citarne alcuni.

Mario Guarini: https://www.markbass.it/artist/mario-guarini/

Federico Doria: https://www.federicodoria.com/

Luca Colombo: https://www.lucacolombomusic.com/

Fuoritempo è in via Quintino Sella 38 a Cuneo. Info: 0171/697.109.