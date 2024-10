Frabosa Sottana, nel weekend la Castagna d'Oro ai campioni delle Olimpiadi per la 36ª edizione del Galà [VIDEO]

A Frabosa Sottana tornano le stelle dello sport e del giornalismo per la 36esima edizione del Galà della Castagna d'Oro. Domenica 5 ottobre dalle 14:30, al Gala Palace, ci sarà la premiazione di 4 atlete e atleti, più un CT e un telecronista, che hanno portato in alto il nome dell'Italia in questo 2024.

Si tratta del commissario tecnico della nazionale di volley femminile Julio Velasco, oro a Parigi; della campionessa europea nei 5.000 e nei 10.000 metri, e argento alle Olimpiadi, Nadia Battocletti; della ginnasta Alice D'Amato, oro nella trave individuale e argento nella prova a squadre; di Francesco Bocciardo, oro nei 200 stile libero alle Paralimpiadi e già vincitore a Rio e Tokyo; della ossolana Elisa Longo Borghini, che nel 2024 ha vinto il Giro d'Italia e il Giro delle Fiandre, e del telecronista Franco Bragagna, voce di atletica e sci che questa estate ha commentato la sua ultima Olimpiade per la Rai.